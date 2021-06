Aburto pide que se cumpla el compromiso del TAV, con soterramiento en Bilbao, se ponga fecha y se acuerde financiación

Aburto ha anunciado que, a partir de la semana que viene, habrá una convocatoria para una reunión entre el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Fomento.

En sendas entrevistas publicadas en los diarios El Correo y Deia, recogidas por Europa Press, al alcalde ha señalado que el planteamiento del equipo de Gobierno de la capital vizcaína "ha sido el mismo desde 2015: el tren tiene que entrar en Bilbao en alta velocidad y soterrado".

"Hay compromisos con Bilbao y entendemos que es el momento de cumplirlos. Es necesario una calendarización, compromisos de financiación y seguir adelante con el proyecto", ha afirmado.

El regidor bilbaíno ha recordado que se espera desde hace más de 30 años el TAV y se necesita, "sí o sí, que venga a Bilbao y que el proyecto avance". Los últimos años no lo está haciendo al ritmo que queremos. Es el momento de dar un impulso y hacerlo todos juntos", ha insistido.

A su juicio, no hay planes 'A' ni 'B' para este proyecto. "Solo tenemos un plan: entrada soterrada del TAV a Bilbao. Es verdad que he dicho que pudiera ser viable una entrada provisional en superficie y en ese momento licitar la estación soterrada. Se puede hablar, pero el plan del Ayuntamiento es el que tenemos pactado con el Ministerio de Fomento y esto es volver hacia atrás", ha añadido.

A su juicio, no se puede generar más frustración en la ciudadanía en torno al TAV. "Tenemos que impulsar un proyecto que vaya adelante. A mí no me importa tanto el cuándo llegue el tren, sino el cómo. Y para que llegue cuanto antes, tenemos que dar los pasos necesarios", ha apuntado.

Juan Mari Aburto ha dicho que no sabe si es posible trabajar en el soterramiento al mismo tiempo que se utiliza una entrada provisional porque no es técnico. En todo caso, cree que es una opción de la que se puede hablar, "pero solo después de licitar el soterramiento". En su opinión, plantear una entrada en superficie "es volver a planteamientos de 2015", algo que ya está "superado".

CONECTIVIDAD DE BIZKAIA Y EUSKADI

Aburto ha defendido que este "no es un proyecto de Bilbao", sino que "aporta de manera decidida a la conectividad de Bizkaia y de Euskadi"."Es un proyecto de ciudad, territorio y país. Tengo las cosas claras, independientemente de cuál sea el partido que esté gobernando cada institución. Diría que incluso aunque sea el mío. No digo que la Diputación tenga que financiarlo porque eso lo tiene que decidir cada uno, pero es un proyecto mucho más amplio que Bilbao, sin ninguna duda", ha reiterado.

Tras precisar que está pendiente que las diferentes administraciones aporten al grupo de trabajo los planteamientos, ha explicado que, a partir de la semana que viene, habrá una convocatoria para una reunión entre el Ayuntamiento, el Gobierno vasco y el Ministerio de Fomento.