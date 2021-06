Andrés Pascual: "La felicidad es una ciencia y una elección personal, no lo que nos venden los anuncios"

Prestar atención al aquí y al ahora, mostrar una actitud positiva, vivir desde la gratitud y disfrutar con serenidad del día a día sin buscar "explosiones de felicidad" son algunas claves para hacer esa andadura más placentera. Unas rutinas, como ha asegurado el docente de UNIR, que "se pueden entrenar".

Andrés Pascual ha explicado a Europa Press que, aunque muchos no lo crean, la felicidad también es una ciencia "como las Matemáticas o la Física", que se basa en datos reales contrastados "que son la mejor arma contra los incrédulos".

Quizás necesitamos cambiar la premisa de la que partimos. La felicidad no es un fin, una meta, sino que es un camino, una forma de afrontar la vida. La felicidad, que parte de uno mismo, se asemejaría a un estado de paz y serenidad que hemos de aprender a disfrutar no solo cada 20 de junio, sino todos los días del año.

ACEPTACIÓN Y TRASCENDENCIA

En este punto, ha indicado, "asociamos la felicidad a tener cosas que colman nuestros sentidos, como puede ser vivir en una gran mansión, comer manjares o viajar a sitios exóticos. Pero ¿a que todos conocemos personas que tienen todas esas cosas y sin embargo son infelices?". Para alcanzar el estado de verdadera felicidad, Pascual aboga por la aceptación, que es no depender de las circunstancias externas para estar en paz, y la trascendencia, que es encomendarnos a un sentido superior a nosotros mismos.

"Por ello, las personas que integran la espiritualidad en sus vidas -y no hablo necesariamente de religión- experimentan niveles superiores de felicidad. Porque trabajan cinco rutinas que se han acreditado como potenciadores cotidianos de la felicidad: socialización, gratitud, hábitos saludables, meditación y altruismo", ha afirmado.

Para que cualquier persona pueda llegar a ese estado, el experto de UNIR propone ciertos ejercicios "sencillos". Por ejemplo, ha indicado, "a mis alumnos del Programa Executive en Chief Happiness Officer de UNIR, les propongo escribir un diario de gratitud".

"Les pido que anoten cada noche algunas cosas que hayan ocurrido durante el día por las que han de sentirse agradecidos, incluso aquellas que damos por sentadas, como abrir un grifo y que salga agua potable. Esto es algo que puede parecer 'naif', pero que nos ayuda a redirigir la atención hacia lo positivo, en lugar de poner siempre el foco en las amenazas o en las frustraciones".

También, por ejemplo, se puede ejercitar el altruismo. "La ciencia demuestra que el hacer cosas por los demás multiplica automáticamente nuestros niveles de bienestar. La próxima vez que vayas de regalarte un capricho, prueba a regalárselo a alguien a quien quieres y verás cómo el placer que experimentas es doble".

"AQUÍ Y AHORA"

Además, el también escritor nos da la receta para la felicidad, citando a la psicóloga Laurie Santos: "Tomar tiempo para pensar en el aquí, en el ahora y en los demás. Y si a esto añades un poco de ejercicio y horas de sueño, el éxito está servido".

Andrés Pascual ha explicado que los expertos llevan décadas "analizando los factores que objetivamente nos hacen más felices". El problema, ha asegurado, es que la sociedad nos empuja a buscar la felicidad en los lugares equivocados.

Por ejemplo, "sorprende descubrir que, una vez tenemos las necesidades básicas cubiertas, el dinero no ocupa, ni con mucho, los primeros puestos de la lista". Algo que podemos extrapolar también al mundo empresarial, donde "es obvio que el salario tiene su importancia, pero también la tiene la posibilidad de impulsar mi carrera en la empresa, la formación para desarrollar mis habilidades, la flexibilidad y otras medidas que me permitan conciliar la vida familiar y social. Junto con estos factores, la felicidad en el trabajo también depende de un buen clima con los compañeros y una comunicación saludable con los líderes".

"Todo esto se basa en la experiencia acreditada de empresas que ven el enorme retorno de las estrategias de felicidad organizacional, que les suponen más beneficios y menos costes".

Siguiendo en el mundo empresarial, Andrés Pascual ha defendido que "el bienestar corporativo ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad inexcusable. Y, por ello, todo directivo que quiera estar a la altura hoy en día ha de integrar las habilidades del nuevo líder del bienestar".

"Hemos pasado décadas en las que el único sentido de la empresa era ganar dinero, lo cual se ha revelado como un fracaso absoluto. No se trata de renunciar a esta meta fundamental de toda compañía grande o pequeña, sino de poner al ser humano en el centro de su estrategia, cuidándolo como merece y generando condiciones saludables para que cada trabajador dé su mejor versión".

SERENIDAD Y PAZ MENTAL

Para el docente de UNIR, "es importante mantener la serenidad y la paz mental en mitad del caos del día a día. La felicidad es una forma de estar en el mundo, independientemente de las circunstancias", ha indicado.

Un ejemplo de ello, ha indicado, es el de Nelson Mandela, quien "durante años lo primero que hacía por las mañanas era sonreír a sus carceleros y darles los buenos días. No permitía que estos le robasen lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es el poder decidir la actitud que queremos mostrar a la vida, sea cual sea la situación que nos toque atravesar".

Por todo ello, ha explicado, "en momentos difíciles como el que estamos atravesando debido a la pandemia, tan importante es lo que hacemos como la actitud y el estado de ánimo que mostramos al hacerlo".

MINDFULNESS

Para favorecer esta actitud positiva, el experto de UNIR asegura que es muy recomendable practicar mindfulness, "una forma sencilla de meditación que no tiene nada que ver ni con religiones ni con inciensos, si no con educar a nuestra mente".

El experto de la UNIR aconseja dos ejercicios concretos con aplicación en el mundo laboral. "Unas rutinas facilísimas que nos ayudan a aplacar la cháchara mental que nos confunde y a recuperar la atención". Así, por ejemplo, "para prepararte antes de una reunión. Si quieres estar al cien por cien y reaccionar con agilidad, antes has de vaciarte de todo ruido mental que pueda confundirte. Para ello, escoge uno de los objetos que tengas sobre la mesa y obsérvalo con atención durante un par de minutos. Puede ser una grapadora, un lápiz o el ratón. Míralo como si lo vieras por primera vez, analiza su forma, los materiales y piezas que lo componen, su color y su textura. No pienses en su utilidad o en si te gusta o no; solo piensa en cómo es en este instante.

O para rebajar el estrés, indica, "utiliza los dos minutos para observarte a ti mismo. Siéntate con la espalda recta, escanea tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y ve relajando losmúsculos que estén en tensión. Desconecta el piloto automático y siente de forma consciente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, nota los latidos de tu corazón. Observa si poco a poco vas bajando las revoluciones; si no es así, identifica tus reacciones de forma imparcial, sin juzgar tus pensamientos. No te enfrentes a ellos,tan solo regresa a tu respiración una y otra vez".