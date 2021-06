Carmen Montoya recuerda que perdió su voz en 'Top Star' y emociona a Isabel Pantoja: "Necesitaba tu paz"

Este sábado, Telecinco emitió una nueva entrega de Top Star. Y lo hizo después del partido España-Polonia de la Eurocopa, haciendo peligrar aún más sus cifras de audiencia. El formato dio una nueva oportunidad a nuevas propuestas artísticas, que dieron lo mejor de sí e intentaron hacerse un hueco en las siguientes fases del concurso.

Entre las cantantes, estuvo Carmen Montoya, "un nombre muy flamenco", según comentó Isabel Pantoja. "Cantar es para mí un hilo que te acerca a Dios, una esencia que te libera", dijo la joven en su presentación. Sin embargo, no fue así siempre, y durante una época tuvo que renunciar a ese don.

Y es que, a los 15 años perdió la voz y le dijeron que no la recuperaría como para poder cantar. Pero está claro que eso queda muy atrás pues, a sus 25 años, Montoya consiguió que los tres mentores apostaran por ella en cuestión de segundos.

“Hoy me siento más libre que nunca. Recuperar la voz fue como recuperar mi vida”, dijo Montoya con alegría. "Yo no voy a hablar de si perdiste o no la voz, porque ya la tienes. Lo que transmites es impresionante, te sale de dentro. Me has transmitido la serenidad, la paz y el amor que necesito. Solo por haber pasado este momento contigo soy feliz". Las palabras hicieron que tanto Carmen como Isabel Pantoja rompieran a llorar.

"Yo también me he emocionado. Dios te ha traído aquí por algo, tienes un futuro gigante", comentó Dana Paola. “Estoy flipando contigo, lo que has traído aquí es puro y la pureza hay que alabarla”, dijo Risto sobre Carmen Montoya. Finalmente, la joven se fue a su equipo por 29.000 euros, aunque no fue la ganadora de la noche pese a conseguir liderar su categoría, Libre, gracias al público.