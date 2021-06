María Patiño estalla: "Los que quieren a Rocío Flores, que dejen de reírle las gracias y consentirle sus caprichos"

Los ataques de Rocío Flores a la colaboradora Belén Rodríguez ha hecho que muchos de sus compañeros, como Jorge Javier Vázquez o María Patiño, hayan salido a defender a la tertuliana, un gesto que les ha valido las críticas en las redes sociales por parte de quienes defienden a la hija de Antonio David.

En este sentido, la periodista María Patiño ha denunciado este sábado los insultos que ha recibido tras apoyar a Belén Rodríguez este viernes en el Deluxe.

"Durante todo este tiempo, he querido lograr entender a Rocío Flores, he argumentado que su pasado no tiene por qué ser su presente, creo que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, y más una persona que ha sido menor y que no tiene antecedentes porque se han borrado, al igual que cualquier persona que haya cometido un delito siendo menor de edad", ha comenzado diciendo Patiño en el programa Socialité.

Sin embargo, la presentadora se ha desmarcado de la actitud de Flores esta semana y ha sido muy contundente al respecto. "No se pueden consentir ese tipo de exigencias y jugar con el trabajo de compañeros, como en este caso el de Belén Rodríguez", ha defendido Patiño.

En este sentido, la periodista ha estallado al denunciar que ha sido "insultada y machacada" desde este viernes por apoyar a la colaboradora de Telecinco, y ha lanzado un mensaje a todos los que apoyan incondicionalmente a Rocío Flores.

"Las personas que quieren a Rocío Flores, si la quieren, la aprecian y pretenden ayudarla, que dejen de reírle las gracias y de consentirle todos sus caprichos", ha zanjado Patiño.

María Patiño denuncia haber recibido insultos por apoyar anoche a Belen Ro en #viernesdeluxe y se dirige a las personas que quieren a RF “que dejen de reírle las gracias y consentirle todos sus caprichos” #socialite463 #APOYOROCIO19J #MareaFucsiaConRC pic.twitter.com/Jlmq52p9Oj — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) June 19, 2021

El pasado martes, Rocío Flores perdía los papeles en la gala de Supervivientes: En tierra de nadie al discutir con el Maestro Joao y acusaba directamente a la colaboradora Belén Rodríguez, que no estaba presente en el plató, de participar en una campaña de "acoso y derribo" contra Olga Moreno.

"Yo jamás en la vida he insultado a Olga ni le he faltado al respeto y he medido mucho mis palabras", se defendió este viernes Belén Rodríguez en el Deluxe. "Yo ya estoy muy cansada de que estas personas jueguen con mi trabajo, que lo llevan haciendo ya dos años", añadió Rodríguez, visiblemente enfadada.