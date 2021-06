Abdelhadi y Muna no nacieron muy lejos el uno del otro. Él vino al mundo en el sur de Marruecos y ella, en los campamentos de refugiados saharauis. Sus caminos sin embargo se han cruzado a 2.000 kilómetros de casa. Sus trayectorias han sido diferentes pero ambos saben lo duro que es tener que emigrar solos y siendo menores.

Estos chicos se acaban de conocer y durante cinco días van a convivir en plena naturaleza en el marco de TSS Stage Natura, una iniciativa de Transpirenaica Social Solidaria para promover la integración de chavales en riesgo de exclusión. Abdelhadi lo hace como participante y Muna, como educadora. “Este es un espacio en el que nos sentimos todos iguales independientemente del lugar de origen. Se trata de poner en contacto a personas muy diversas, que de otra forma igual no se encontrarían, para darnos cuenta de que podemos aprender los unos de los otros”, explica Irene Zendrera, responsable de la entidad.

Su voz llega por teléfono desde los Pirineos Navarros, sobre el ruido de una fuerte tormenta que en algunos momentos dificulta la comunicación. La celebración este domingo del Día Mundial del Refugiado les pilla finalizando la primera de los cinco travesías que realizarán a lo largo del verano. En total participarán 150 chavales, en grupos de 25, entre los que se encuentran efectivamente jóvenes con derecho de asilo, así como menores extranjeros no acompañados o tutelados por los Servicios Sociales. Víctimas en muchos casos de estigmas que dificultan su inclusión. Estigmas que han llevado a convertir por ejemplo el acrónimo mena, un término inicialmente neutro que se utiliza en el ámbito legal, en un concepto despectivo.

“Es una situación injusta. Si les escuchamos y conocemos sus casos nos daremos cuenta de que lo que vienen buscando es una oportunidad. Vienen con historias familiares y una situación en sus países muy críticas. Son chavales que deberían estar estudiando y disfrutando de la vida. Si les integrásemos mejor sería una generación formada y trabajadora”, apunta Muna.

'Cada gota cuenta' Ese es el lema bajo el que se desarrolla esta edición de la TSS Stage Natura, un lema con un doble significado. "Por un lado hace referencia a la importancia del agua y por otro a la diversidad de las personas", explica la responsable de la ONG. En este proyecto educativo participan más de veinte organizaciones sociales del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Entre ellas se encuentran CEAR, Cruz Roja, Accem o la Fundación Ignacio Ellacuría y cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra, la Generalitat de Cataluña y la Fundación La Caixa, entre otros. "Los chavales vienen con los educadores de sus entidades. Nosotros les ofrecemos un aula de trabajo diferente, que es la naturaleza", remarca Zendrera. Una de esas educadoras es Ghizlane El Ahmer, técnica en integración social de CEAR. Ella define esta iniciativa con palabras como "familia", "vida" o "refugio" y comparte el sentir de algunos de los jóvenes participantes: "Es como un mundo diferente. Es el mundo que debería ser".

Ella técnicamente no fue una menor no acompañada pero sabe bien lo “devastador” que resulta para un niño dejar su hogar. Esta joven de ahora 26 años tenía 12 cuando salió del campamento en el que había crecido y aterrizó en Cataluña. Gracias al programa Vacaciones en paz, llevaba años pasando el verano con la misma familia que la iba a acoger. Pero esta vez llegaba para quedarse. "Mis padres decidieron enviarme por las dificultades económicas y por las circunstancias en las que vivíamos. También querían que tuviese una mejor formación”, relata.

Tuvieron que pasar tres años hasta que se reencontró con su madre y sus hermanos en Bilbao y otros dos hasta que todos lograron, bajo la condición de apátridas y refugiados, regularizar su situación. "Los menores migrantes maduramos demasiado rápido. Yo sabía lo que era un DNI y conocía todas las leyes sobre cómo obtener la documentación a una edad en la que no me correspondía darle importancia. Durante cinco años viví con la preocupación de no tener permiso de residencia. Psicológicamente es un peso y una responsabilidad muy grande. Se convierte en una persecución", recuerda, lo que le lleva a pedir un cambio en la ley de extranjería que facilite esa regularización.

Pese a las adversidades, Muna estudió Sociología y hoy, desde la ONG vasca Pertsonalde, apoya y acompaña a otros migrantes. "Yo tuve unos tutores que se volcaron conmigo pero hay chicos que no han tenido esa suerte", reconoce. Es el caso de Abdelhadi, quien cruzó el Estrecho de Gibraltar en una patera de goma en 2017, a falta de cinco meses para cumplir la mayoría de edad, y quien durante medio año acabó viviendo en las calles de Bilbao.

Abdelhadi, joven marroquí participante en la TSS Stage Natura Pirineos. TSS

"El momento que más ha marcado mi vida fue despedirme de mis padres. Es muy difícil dejar a tu familia para venir a otro país siendo menor. Nadie arriesga su vida si no tiene razones de necesidad muy fuertes", argumenta y aboga por tender la mano y ofrecer una educación a esos chavales que pasan la frontera en las mismas condiciones que él lo hizo. "Queremos venir a aportar", afirma. Tras pasar por momentos muy difíciles, él ya lo está haciendo. A punto de conseguir el permiso de trabajo, lleva contratado desde febrero en una empresa agrícola de Navarra.

Abdelhadi asegura que a ese proceso de integración ha contribuido lo aprendido gracias a su participación en la TSS, a la que acude por segundo año. "Me ha ayudado a conocer la cultura española, a trabajar en equipo, a valorar más cosas como la naturaleza", concluye, antes de despedirse para acudir a una de las actividades en grupo que acaba de empezar.

"Detrás de este proyecto hay toda una metodología educativa muy elaborada. Cada día hay diferentes dinámicas con las que vamos trabajando muchas competencias", retoma Irene Zendrera. Caminatas, lectura de poemas, charlas, foros y también momentos de silencio conforman un programa encaminado a impulsar el talento de unos jóvenes que "se merecen sentirse acogidos, respetados y queridos" y que "vienen a enriquecer la sociedad".