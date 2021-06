Nueve cosas que no sabías sobre el sexo en la Edad Media, según una experta

Cuando pensamos en los conceptos de sexo y Edad Media tendemos a pensar en una época oscura y puritana. Pero un nuevo libro quiere derribar mitos al respecto y ofrece una nueva visión sobre el tema.

La doctora Eleanor Janega ha escrito el libro La Edad Media: Una Historia Gráfica, en el que rompe algunos de los mitos e ideas preconcebidas que teníamos sobre la vida sexual de los medievales, recoge The Sun.

Sexo al aire libre

Según Janega, en la Edad Media "les gustaba el sexo al aire libre". "El sexo al aire libre sucedía mucho en las ferias, básicamente grandes fiestas, y la gente tenía sexo en los campos circundantes. Incluso escribían canciones al respecto", dice la experta.

"No necesariamente estaban teniendo sexo para que los demás los vieran", dice Janega, "pero tenían que ser conscientes de que la gente podía estar mirando. No estamos seguros de si les gustaba el hecho de que otras personas pudieran mirar", explica.

Para Janega, la práctica del sexo al aire libre encontraba un motivo en la privacidad: "Si vives en una casa de una habitación, no tienes muchas opciones. Además, muchos jóvenes trabajaban en el servicio y no podían llevar a nadie a la casa donde vivían".

Preeliminares

La Iglesia era estricta en lo que respecta al sexo: era solo para la procreación y la del misionero era la única posición aceptable. Cualquier tipo de juego previo era un pecado, pero eso no detuvo a algunas personas más atrevidas.

"La sexualidad en el período medieval era la iglesia tratando de que la gente solo tuviera sexo procreador. Sin embargo, es gracioso, ya que la gente no parecía estar interesada en eso en absoluto", dice Janega.

"El sexo no procreador se consideraba algo bueno. Parecían estar más interesados en el tipo de sexo que ahora llamamos juego previo. El coito directo era lo aburrido que 'debías' hacer, mientras que todo lo demás era divertido, porque era un tabú", dice.

Juguetes sexuales

En la Edad Media, los juguetes sexuales estaban muy extendidos. "Sabemos que los juguetes sexuales eran populares porque tenemos facturas sobre ellos", dice Janega. "Uno es de un fabricante de cuero, que creó uno de cuero rojo completo con una correa para una clienta", dice.

"Las mujeres también las hicieron ellas mismas, usando cualquier cosa, desde cerámica hasta arcilla", explica la experta. Janega dice que existe literatura del siglo VIII que indicaba a los sacerdotes que "preguntaran a las mujeres si habían hecho algo con la forma del miembro masculino para estimular su imaginación infernal". En otras palabras: si se habían masturbado con un juguete sexual.

Sadomasoquismo

Janega dice: "Pensamos en el sadomasoquismo como un fenómeno nuevo, pero la gente también tenía estos intereses en la Edad Media. Hay escritos sobre relaciones en las la pareja se pegaba la una a la otra".

"Había mucho entusiasmo por el dolor. En las iglesias, había estatuas de personas medio desnudas atadas a pilares o atadas a árboles y atadas. Y la gente medieval solía encontrar eso sexy. También se han encontrado varios dispositivos, o máquinas sexuales, que se utilizaron en el sexo. Eran un poco pervertidos", dice Janega.

Masturbación

En la Edad Media, los historiadores dicen que se creía que tanto los hombres como las mujeres necesitaban tener un orgasmo para concebir un hijo. También pensaban que para ser fértiles, ambos sexos necesitaban expulsar regularmente su semilla.

Si una mujer no estaba casada y, por lo tanto, no se esperaba que fuera sexualmente activa, se pensaba que la semilla se acumularía dentro de ella y causaría 'asfixia del útero'.

Algunos médicos prescribían métodos para 'liberar' esa semilla. "Pero no eran grandes admiradores de hacerlo solos, por lo que podrían recomendarte que consultaras a una partera o un médico, que te ayudaría", dice Janega.

Pornografía

La gente creaba su propio material pornográfico. La doctora Janega dice que los medievales fueron excelentes en el uso de su imaginación y creatividad. "Hemos encontrado todo tipo de dibujos de actos sexuales que se realizaron durante la época medieval. Representan vaginas, penes y personas que tienen relaciones sexuales. Y sabemos que la gente en aquel entonces los encontraba graciosos. Tenían un gran sentido del humor", dice.

Homosexualidad

Los términos heterosexual, gay, lesbiana, bisexual y otros que se refieren a la sexualidad no existían en absoluto en la época medieval. "No se trataba de una identidad, se trataba más de acciones. Porque, para ellos, no existía la homosexualidad o la heterosexualidad, o eras sodomita o no lo eras. Para ellos, la sodomía se definía como todo tipo de sexo que no puede dejarte embarazada", dice Janega.

"Así que incluso una pareja casada podría estar involucrada en la sodomía si hicieran algo más que el sexo tradicional", dice la experta. "También sabemos por cartas de amor que hubo relaciones entre personas del mismo sexo, y los juguetes sexuales pueden haber jugado un papel importante en ellas. A menudo se pensaba que los jóvenes estaban 'confundidos', y se les prescribía matrimonio para que volvieran a encarrilarse", añade.

Baños públicos

A menudo, las casas de baños también eran burdeles, pero incluso en las que no lo eran, Janega dice que se consideraban lugares relacionados con el sexo. "A la gente medieval le encantaba bañarse, era su equivalente a ir al spa", dice.

"Algunas personas iban allí inocentemente simplemente para bañarse y limpiarse. Pero para otros fue una oportunidad para flirtear un poco. Los clientes de la casa de baños podían mirarse o mover las cejas. Por lo general, estarían desnudos y mojados", explica la experta.

Literatura erótica

Las obras de ficción medievales, escritas en pergamino, a menudo jugaban con las fantasías de mujeres que tenían matrimonios de conveniencia con nobles e involucraban a otros hombres que querían tener relaciones sexuales con ellas.

"La gente estaba locamente interesada en esta literatura", dice Janega. "Cuando eres reina, o dama o duquesa, no te casabas porque estabas enamorada, era una decisión de negocios. Y, por supuesto, te sentías atraído por otras personas. Se escribió mucha literatura y poesía sobre engañar al esposo. Y esta escritura fue una mezcla de ilusiones y fantasías, pero, por supuesto, también reflejó algunos asuntos de la vida real", concluye la autora.