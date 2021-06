Maestro Joao aclara cuál es el origen de su enfrentamiento con Rocío Flores

Rocío Flores se ha convertido esta semana en la protagonista indiscutible de las tertulias de Telecinco a raíz de su actitud durante la gala de Supervivientes: Tierra de nadie, emitida el pasado martes y que presenta Carlos Sobera. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores protagonizó un enfrentamiento con Maestro Joao e incluso llegó a atacar a otros colaboradores del reality que no estaban presentes, como Belén Rodríguez. Este viernes, el vidente acudió al Deluxe para contar cuál es el origen de esta enemistad.

"No es que me dé miedo contarlo, pero implico a otra persona", ha avanzado el colaborador al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. "Después de lo que me están diciendo y me están perjudicando tengo derecho a contar lo que me dé la gana", ha aclarado poco después.

Según ha contado Joao, todo ocurrió después de haberle dado a Rocío Flores el pañuelo de Rocío Jurado en GH VIP. "Se lo di con todo mi corazón. Lo que yo me encuentro es con una mujer que no me dirige la palabra nunca más en la vida a partir de ahí", ha comenzado exponiendo.

"Me quedé extrañado", ha manifestado el colaborador, que no volvió a saber nada más de Rocío Flores: "Si a mí alguien me da un pañuelo de mi abuela, que vengo arrastrada pidiéndolo, a esa persona la llamo o me preocupo", ha añadido.

El vidente también ha asegurado que Antonio David Flores la excusó entonces y trató de restar importancia a la actitud de su hija.

Sin embargo, todo cambió cuando se encontró con ella en el plató de Supervivientes. "Ella me miró con un desprecio como si me fuera a asesinar, me miró de una manera increíble", ha descrito el colaborador.

Según ha contado, fue tras conocerse su relación con su actual pareja cuando Flores bloqueó a esta persona en las redes sociales. "Rocío conocía a mi rubio de hace tiempo, salían mucho, eran muy amigos, vino a Mujeres y Hombres y Viceversa a pretender a Gloria Camila. Se llevaban muy bien, se adoraban... Rocío, para mi rubio, era una niña. Debió de ser que le molestó porque cuando salió la noticia de que los dos estábamos juntos, le bloqueó de todo", ha dicho, lo que ha llevado a pensar a los colaboradores que Rocío Flores pudo llegar a estar enamorada de la pareja de Maestro Joao.

En su opinión, "la historia está que cuando sale la noticia nuestra es cuando lo bloquea de todo, porque ellos a lo largo de ese tiempo siguieron teniendo buena relación. De hecho, Gloria Camila sigue teniendo una relación cordial, por lo menos conmigo", ha zanjado.

Kiko Matamoros, por su parte, apuntaba a otro motivo de la enemistad de Rocío Flores con Joao: "Yo tenía entendido que ella estaba muy enfadada contigo por la posición que tú habías tomado en redes con el tema del documental de su madre", en referencia a la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, Joao le ha replicado asegurando que "esto viene de antes".