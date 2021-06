Candia "aplaudiría" una dirección del PPdeG con más mujeres y pone en valor su territorio: "Lugo tiene gente muy válida"

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, preguntada acerca de si cree que el PPdeG debería aprovechar su próximo cónclave para ampliar la presencia de mujeres en el equipo que acompañará a Feijóo en los próximos años, ha asegurado que lo vería "bien" e incluso lo "aplaudiría", si bien confía plenamente en el criterio del de Os Peares y celebra su "incuestionable" liderazgo.

De hecho, Candia ha asegurado que no se trata solo de una cuestión "de género", ni siquiera de nombres en exclusiva, sino que en el marco del congreso también se elaboran unas ponencias que marcarán directrices de gestión con los fondos europeos, entre otras cuestiones, en el foco. Al respecto, ha avanzado que ella "peleará" para que Lugo tenga en todos los niveles lo que considera que "se merece".

"Yo haré mis aportaciones. Me importa muchísimo Lugo. Y no es tampoco el criterio localista o territorial, pero me debo a un territorio y pelearé para que mi territorio tenga lo que entiendo que merece. Haré propuestas en positivo y de personas de Lugo", ha avanzado, antes de añadir: "Lugo tiene gente muy válida, que demostró mucho compromiso, entrega y resultados, que es lo que importa también".

Así, ha ratificado que igual que "aplaudiría" que hubiese más mujeres en la dirección, también "aplaudiría" un mayor peso de Lugo. Eso sí, todo ello condicionado a que encaje en los planes de Feijóo.

"SOY DE LO MÁS GALLEGUISTA DEL PPDEG"

Mientras que su homólogo ourensano, Manuel Baltar, reivindicó en una reciente entrevista con Europa Press la importancia de reforzar el galleguismo, la dirigente lucense ha rememorado, precisamente, estas declaraciones, preguntada al respecto, pero ha precisado que ella lo que considera es que "más que" reforzar es preciso "darle visibilidad".

A nivel personal, en todo caso, no es una cuestión que le preocupe. No en vano, ha rememorado sus orígenes, antes de proclamar: "Soy de lo más galleguista que tiene el PPdeG, probablemente".

Eso sí, a diferencia de Baltar, ella afirma que "nunca" pensó en optar a dirigir el PPdeG, ni siquiera cuando se abrió la posibilidad de que Feijóo optase a dirigir el PP estatal y tocase renovar el liderazgo autonómico. Es más, considera que los populares gallegos tienen "mucha suerte" y rechaza entrar siquiera a valorar una hipotética marcha futura de su jefe de filas.

"HABLARÉ RÁPIDO, ALTO Y CLARO"

Enemiga de "egoísmos y personalismos", preguntada acerca de si volverá a presentarse cuando sea el turno de renovar las cúpulas provinciales, afirma que no es el momento de hablar de estos cónclaves -llegarán tras el autonómico-, pero recalca la "ilusión y compromiso" que mantiene en su puesto y que sigue "a disposición" de lo que "necesite" el partido.

"Llegado el momento hablaré rápido, alto y claro", ha proclamado Candia, quien ha reivindicado los buenos resultados del PP de Lugo en los sucesivos comicios desde que ella tiene las riendas del partido. "Los números son los números", ha subrayado, para añadir que, tras haber derrotado a Raquel Arias en el último congreso, siente el respaldo de los suyos y no ve "que haya que aplicar medicina para la unidad" en la provincia.

Sobre la relación con Feijóo, destaca la respuesta inmediata de su líder a las cuestiones que considera "importantes" para Lugo. "Nunca me tarda en contestar a un 'whatsapp', me coge siempre y me recibe en cuanto se lo pido", ha ejemplificado, antes de subrayar, con 'retranca', que aunque sea la "presidenta pobre" del PPdeG, el "diálogo" ha mejorado incluso desde que trabaja en Santiago, en el Parlamento autonómico.

"SEGUNDAS OPORTUNIDADES", CLAVES PARA PARTIDOS QUE "TIENEN QUE ARRASAR"

Precisamente, ha admitido que lo que "más le costó" de dar el salto a la política autonómica fue dejar su cargo como alcaldesa de Mondoñedo, aunque recuerda que prometió "no desvincularse" y lo "cumple" -al final de la entrevista recibe un mensaje con una buena noticia para su localidad y se disculpa por concentrar toda su atención en el móvil momentáneamente-.

También defiende que es "absolutamente útil" el paso por la política local y ha admitido que aún le choca la "teatralización" del debate parlamentario. "A quien viene de la política local le cuesta, no está acostumbrado a teatralizar las reivindicaciones. Vienes de un ámbito en el que te comprometes a una cosa con vecinos que ves en la panadería o en el centro de salud. Y aquí (en la Cámara), sinceramente, hay mucho teatro", ha reflexionado.

Finalmente, ha "suspendido" tanto al gobierno de la ciudad de Lugo, con la socialista Lara Méndez al frente, como al de la Diputación, que dirige el también socialista José Tomé. Recuerda que hubo muy buenos resultados pero no bastaron porque el PPdeG "para gobernar tiene que arrasar".

En este punto, aunque evita avanzar si habrá mucha renovación de aspirantes en la provincia para las próximas elecciones municipales, preguntada por si cree en las "segundas oportunidades" y si repetirá Ramón Carballo en Lugo, ha replicado que "sí". De hecho, considera claves las "segundas oportunidades" para un partido como el PP, al que "solo le vale arrasar".

Y para Carballo solo tiene buenas palabras. Así, ha enfatizado que "aglutina las cualidades y valores" que identifican al PPdeG, sumado a "experiencia de gestión" y "actitud humilde". "En ningún caso tendría ninguna duda, Carballo puede ser, por mi parte, lo que quiera ser", ha zanjado.