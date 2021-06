Pedro Sánchez habla con Sergio, padre de Yaiza, asesinada en Sant Joan Despí

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado esta tarde con Sergio, el padre de Yaiza, la niña de cuatro años asesinada por su madre el pasado 31 de mayo en Sant Joan Despí (Barcelona), informó el propio Sánchez a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Todo mi apoyo para él y su familia por estos hechos que provocan un dolor tan intenso y merecen nuestro rechazo total", ha señalado el presidente del Gobierno.

Acabo de hablar con Sergio, el padre de Yaiza, la niña de cuatro años asesinada por su madre en Sant Joan Despí. Todo mi apoyo para él y su familia por estos hechos que provocan un dolor tan intenso y merecen nuestro rechazo total. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 18, 2021

Sergio, el padre, envió este jueves una carta abierta a los medios de comunicación, en la que ha expresado "todo su apoyo y solidaridad" a Beatriz, la progenitora de las dos menores desaparecidas en Tenerife, y ha denunciado que su exmujer "también es un monstruo".

La madre de Yaiza confesó ante el juez que acabó con la vida de la menor para hacer daño al padre de la niña, con quien había cortado su relación hacía dos años y medio y que no quería volver con ella, según explicaron fuentes del entorno de la familia.

"Ahora me pregunto cómo no pude verlo. Me dicen que asuma que no había nada que yo hubiera podido hacer para evitarlo. Pero yo no puedo dejar de pensar en que le he fallado a mi hija. Perdóname, cariño, lo hubiera dado todo por protegerte de cualquier peligro", expresó Sergio en esa carta.

El presidente de Gobierno también se puso en contacto con Beatriz Zimmerman este jueves para darle el pésame de parte de la Casa Real y de todo el Gobierno por el asesinato de sus hijas.