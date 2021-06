El aplaudido discurso LGTBI de Yurena en el 'Deluxe': "¿Qué más da el sexo de la persona de la que te enamores?"

Este viernes, Telecinco emitió el Deluxe. A última hora de la noche y a modo de despedida, tanto Jorge Javier Vázquez como los colaboradores entrevistaron a Yurena en su momento más dulce.

Y es que, si la artista acudió hace unas semanas para anunciar que había tenido su primer encuentro lésbico; este viernes regresó al formato para dejar claro que la cosa sigue viento en popa. Y lo hizo después de que, en su anterior intervención, los más suspicaces no se creyeran su amor.

¿El motivo? Un supuesto vídeo filtrado del primer beso de Yurena con la que ya considera su novia, Inma, justo antes de un bolo de la artista. La nitidez de las imágenes, la multiplicidad de planos de la secuencia y la perfecta iluminación hacían pensar a algunos que se trataba de un posado robado.

Además, el hecho de que Inma ya estuviera en el Deluxe hace años por una supuesta relación con Aída Nízar no hizo más que avivar las sospechas. Cabe destacar además que, tal y como recoge la hemeroteca, en esa ocasión Inma y la exconcursante de Gran Hermano no acabaron nada bien.

Este viernes, le pusieron dichas imágenes a Yurena, aunque no le hicieron cambiar un ápice la opinión sobre su amor: "Todos tenemos un pasado, yo también he hecho cosas", opinó. Por su parte, Inma comentó que Aída Nizar le había hecho mucho daño, y que con Yurena sabía que la cosa no terminaría así.

Esta, que no quiso dar detalles sobre sus encuentros sexuales con su novia, contó que se estaba dejando fluir junto a Inma y que estaba abierta al amor, dándole igual si era con hombres o con mujeres: "Nunca había estado con una mujer, pero surgió, me dejo fluir, estoy abierta al amor, porque es lo más maravilloso que hay en el mundo. ¿Qué más da el sexo del que te enamores?", dijo, con unas palabras muy aplaudidas en redes.

Entre lágrimas, comentó que su madre, Margarita Seisdedos, estaría muy contenta por su felicidad, independientemente de si esta se diera con un hombre o con una mujer. Para ponerle el broche final a la gala, Inma le dio una sorpresa a la cantante, regalándole un collar que había pertenecido a su abuela. "Quiero que lo tenga ella", dijo Inma ante una lacrimógena Yurena.