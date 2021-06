El Deluxe empezó este viernes una hora más tarde por el partido de la Eurocopa que emitió Telecinco. En el formato estuvo Sandra Pica, la exnovia de Tom Brusse, para comentar la última hora de Supervivientes.

Y es que, durante las últimas semanas, tanto el propio programa como los concursantes han comentado que la catalana dio todo tipo de informaciones en su visita al francés. Las más atrevidas al respecto fueron Olga Moreno y Lara Sajén, quien incluso detalló los conocimientos aportados por Pica.

"Contó que había palafito, que en él estaban Lola y Palito, que estas robaron unas galletas... y dio instrucciones sobre con quién tenía que juntar Tom y con quién no para llegar lo más lejos posible en el concurso", recordó Sajén.

Sobre dichas palabras, Sandra Pica mantuvo que nunca le había dicho eso a los concursantes, que Brusse no hacía más que preguntarle por sus sentimientos y que, si bien Olga quiso saber la repercusión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Pica no le había dicho nada, pues no la había visto.

En su defensa, la catalana recordó que había ido más gente a visitar a los Supervivientes, y que era curioso que fuera Lara Sajén quien dijera eso, porque su hermano Sergio había estado en la isla con posteridad.

Sobre el porqué de que Tom Brusse comenzara a nominar a Olga Moreno cuando Pica abandonó Honduras, esta explicó que el motivo fue que Moreno le hizo una serie de feos con la comida y que, además, hablaba mal de Tom delante de ella.

"Hace 15 días estaba muy fría con Tom... a día de hoy le quiero por lo vivido, pero nada más, aunque hoy he visto sus cosas en el armario y me ha dado un bajón", confesó. Por último, habló de las acusaciones de Aurah Ruiz, quien dijo que había terminado su relación con el padre de su hijo, el futbolista Jesé Rodríguez, porque le fue infiel con Sandra Pica.

"En cuanto lo supe, lo hablé con ella, le dije que no era cierto y le expliqué todos los detalles sobre mi estancia en Ibiza, donde no coincidí con Jesé en ningún momento. Además, me enfadaron mucho las insinuaciones de Socialité", concluyó.