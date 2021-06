Belén Rodríguez responde a las críticas de Rocío Flores citando a Rocío Carrasco: "No tiene coño"

Este viernes, el Deluxe empezó una hora más tarde por el partido de la Eurocopa que emitió Telecinco. Una vez comenzó, el programa habló, en primer lugar, sobre Rocío Flores. Y es que, aún colea el polémico momento que protagonizó la joven este martes en Supervivientes: en tierra de nadie.

Harta de las críticas a su madrastra, Olga Moreno, en el reality; estalló con una agresividad que no ha dejado indiferente a nadie, pues salpicó a Maestro Joao, a Carlos Sobera, al regidor del programa... y hasta a Belén Rodríguez, que ni siquiera se encontraba presente.

Aunque al día siguiente la hija de Antonio David Flores aprovechó el espacio de Ana Rosa Quintana para reconocer que había perdido los papeles y para pedir disculpas por ello, este viernes Belén Rodríguez quiso responder a sus comentarios.

La joven mencionó lo que considera una fijación por parte de la periodista con su madrastra, algo que no estaba dispuesta a "permitir". Para comenzar, Rodríguez recogió una de las frases más célebres de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

"No tiene coño", dijo, aludiendo a la falta de valentía que considera que tiene Rocío Flores; exactamente la misma frase que le dedicó Rocío Carrasco a Olga Moreno.

"Agradezco a todos aquellos que luchan en televisión por la libertad de información y de opinión. Estoy cansada de que se haya cuestionado mi trabajo durante dos años. Empecé a hablar de Antonio David Flores cuando entró en un reality (Gran Hermano Vip) e hice lo mismo con Olga Moreno. De hecho, tanto cuando vino al Deluxe como los días posteriores decidí librar, porque no quería opinar de ese tema", recordó.

-Belén Ro: “Yo hablo de Olga porque ha entrado en un reality. Estoy cansada de que se me machaque por ello” #deluxevivientes pic.twitter.com/rf9GmELhL5 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 18, 2021

Después, aludió a las supuestas intenciones de Ro Flores de vetarla de los formatos de Mediaset, algo que ya apuntó Miguel Frigenti en Sálvame basándose en que Flores no se quejaba de ninguna declaración concreta de Flores, sino a la presencia de Belén Rodríguez en plató y a su argumentario completo.

-Belén Ro: “Estoy cansada de que RF y AD jueguen con mi trabajo” #deluxevivientes pic.twitter.com/G4EKYkapZe — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 18, 2021

"Lleva dos días consecutivos pidiendo mi despido. Es la primera vez que se ataca a una colaboradora para defender a un concursante. Me parece sospechoso que justo lo diga cuando el día anterior yo había dicho que no iba a opinar más sobre Olga, porque me parece una aberración lo que está haciendo. Nunca había visto a nadie tratar a todo el mundo, ¿Cómo se le permite?", se cuestionó antes de zanjar el tema.