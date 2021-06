Resuelven el misterio de los bañistas que salían con los pies negros tras visitar las playas de Maine

Desde hace unos días, los turistas que acudían a las playas del estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, referían un extraño fenómeno: salían de la playa con la planta de los pies negros. Ahora, por fin, se sabe cuál es el motivo.

Según el The New York Times, Jimmy Greenleaf, uno de los bañistas afectados, explicó que no se trataba de una sustancia oleaginosa, como ocurre otras veces cuando hay vertidos en la mar. Fue precisamente que la sustancia no tuviera nada que ver con el petróleo lo que inquietó aún más a la gente.

Un grupo de geólogos liderado por Steve Dickson decidió investigar la zona para tratar de arrojar algo de luz a este misterio que se estaba haciendo viral, puesto que los afectados compartían en redes sociales fotos de sus pies negros.

Tras tomar muestras en colaboración con dos oceanógrafos retirados, y tras analizarlas al microscopio, descubrieron para su sorpresa que la sustancia negra eran restos de insectos.

"Esta es la primera vez que veo o escucho de algo así en mis 35 años”, explicó Dickinson. En concreto, se trataba de moscas de algas marinas, que se alimentan de las algas en descomposición.

Por algún motivo, millones de estas moscas murieron en la zona de las playas de Maine, y sus restos se quedaron adheridos a los pies de los bañistas que aprovechaban para pasear por la arena.