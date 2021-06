Nuria Roca vuelve a 'El Hormiguero' y habla de su ingreso en el hospital

La presentadora Nuria Roca se incorporó este jueves a la tertulia de actualidad de El Hormiguero después de haber sido noticia el fin de semana pasado a raíz de un problema de salud. "Estoy recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave", tranquilizó entonces a sus seguidores tras publicar una imagen desde el hospital.

Tras regresar al programa, el presentador Pablo Motos ha recordado cómo fue el revuelo generado en las redes sociales tras la publicación de Nuria Roca: "Subiste una foto con una vía en el hospital y la gente te ha dado por muerta", resumió Motos. "Sí, sí", confirmó Roca. "Quiero decir que Nuria Roca sigue viva", agregó Motos a continuación entre risas de los colaboradores.

"Parece mentira que yo también haya caído en no valorar la dimensión que tienen ahora mismo las redes sociales, porque es verdad que yo subí la foto pidiendo disculpas por haber tenido que suspender las funciones en Tenerife y en La Palma, y al día siguiente era como si me quedaran dos meses de vida", ha reconocido Roca.

"Recibí mensajes de todas partes, de gente que hacía 10 años que no se ponía en contacto conmigo: '¿Cómo estás? ¿Qué pronóstico te han dado?', cosas así", ha indicado la presentadora, que a partir de septiembre presentará los domingos por la tarde en La Sexta un programa que sustituirá a Liarla Pardo.

"Tú recibiste muchos mensajes y yo recibí el doble", ha comentado, por su parte, su pareja Juan del Val. "La gente me decía que no quería molestar a Nuria y yo tenía el móvil petado", ha asegurado. "Porque claro, yo estaba convaleciente, a punto de morir", completaba con ironía Nuria Roca.

En este punto, Motos se dirigió a Del Val: "A ti, precisamente, que eres el hombre que se molesta por todo. No quería molestar a Nuria, voy al polémico Juan del Val", bromeó el presentador.

Roca también se refirió a las teorías locas que empezaron a surgir acerca de su estado de salud. "Hasta Cristina (Pardo) me ha dicho que leyó algún comentario que se creían que era por la vacuna", dijo. "Yo leí que es que se había ido a vacunar y lo siguiente había sido que estaba con una vía en el hospital", se justificaba la periodista Cristina Pardo.

En este sentido, Nuria Roca aclaró que "todavía no estoy vacunada, pero estoy pendiente. Yo creo que la semana que viene ya", explicó.

Respecto a su ingreso, la presentadora zanjó el asunto diciendo que en aquel momento se encontraba mal, "pero tenía estar en observación por si me pasaba algo grave, pero, afortunadamente, no era nada grave".

Juan del Val, además, reprochó a su mujer la repercusión que tiene publicar una imagen en las redes sociales: "También es importante reflexionar sobre que tampoco hay que poner tantas fotitos, porque cuando pones una foto, aquello se magnifica. Yo le decía a la gente: 'De verdad, que está bien'. Y la gente dudaba, como diciendo, 'tan bien no estará".

Nuria Roca ha revelado otra conversación con una amiga suya a raíz de la imagen publicada: "Una amiga me dijo: 'Mira, yo no te he llamado porque si tú estás subiendo una foto, muriéndote no estarás'. Claro", ha valorado la presentadora.