La decisión de Telecinco sobre el futuro de Bertín Osborne tras la entrevista con Ayuso

Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne que se emite en Telecinco, continuará en la cadena de Mediaset. Los espectadores se sorprendían hace unas semanas al ver el regreso de este formato con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, emitida la semana pasada, y en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid mostró su faceta más personal y compartió con Osborne risas y confidencias.

Los buenos datos de audiencia que dejó la entrevista, con un 15,8% de share y 1.711.000 espectadores, enterraron los rumores sobre una posible cancelación del programa.

Ante la duda de si la entrega dedicada a Ayuso sería el inicio de una nueva temporada o se quedaría en un programa especial, esta semana Mediaset zanjaba la cuestión anunciando una próxima entrevista a la humorista, actriz y presentadora Paz Padilla.

En su encuentro con Paz Padilla, Bertín Osborne se trasladará a Zahara de los Atunes, un lugar cargado de significado para ella, ya que creció allí y allí conoció al amor de su vida, su marido Antonio Juan Vidal. Su fallecimiento ha sido uno de los asuntos a tratar en la entrevista, tal y como se puede ver en el avance.

"Ana, que Antonio se muere...", recuerda la presentadora, visiblemente afectada y con la voz entrecortada. "¿Nunca le dijiste a él, en ningún momento, que se estaba muriendo?", le pregunta Bertín Osborne. "Yo no tenía cojones, porque era una cobarde", responde la humorista y actriz.

En otro punto de la entrevista, Paz Padilla habla del duelo que está pasando: "Si a mí me dicen 'llora, llora, que Antonio vuelve', yo estaría metida en la cama, pero por mucho que yo me meta en la cama, no va a volver", concluye.