Barcala critica "cerrazón" de Adif con el soterramiento de para el parque central y la conexión del aeropuerto

Así se ha pronunciado Barcala en declaraciones a los medios tras asistir a un acto con el ministro José Luís Ábalos, con el que ha mantenido una conversación para transmitirle la necesidad de una reunión entre el responsable del Mitma y el Ayuntamiento de Alicante para abordar "proyectos candentes".

"Hemos abordado cuestiones como la sorprendente cerrazón de Adif, no sólo a pagar su parte, sino a impulsar una inversión que yo ya dije en su momento que si no se incluía yo no firmaría la adenda como es la estación intermodal y el soterramiento para la ejecución del parque central", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado respecto a la conexión entre el Aeropuerto y la capital que el ministro "no puede venir sólo a poner un cartel" del cambio de denominación "el cual respaldamos", sino que hay que venir a "poner soluciones a problemas".

"Me ha sorprendido muchísimo la afirmación del ministro de que Alicante es la octava provincia en inversión, pero habría que mirar que somos la cuarta o quinta provincia de España, según se mire", ha dicho Barcala.

En la misma línea, ha subrayado que el responsable del Mitma reconozca ahora "ese desequilibrio" es "significativo". "Sin entrar en debates de porcentajes ni de cantidades, pero el menor reconocimiento de que tenemos un tratamiento de que no se corresponde con nuestro peso económico, esa discriminación ya es muy significativa", ha añadido.

Por otro lado, el alcalde también ha hecho alusión al corredor mediterráneo, un proyecto que observa con "muchísima preocupación" y del que espera una respuesta al ver que "puede presentar problemas" al tráfico de mercancías en el tramo de Alicante-Algeciras.

"Es decir, si la mitad del corredor mediterráneo no sirve para vertebrar y para transportar mercancías, yo creo que sería o un error o una tomadura de pelo, por lo que creo que es imprescindible que se aclare", ha concluido.

Por ello, ha insistido en que no tiene "inconveniente" en reiterar los proyectos pendientes entre la provincia y la ciudad de Alicante con el ministerio. "Es evidente que hoy teníamos que hablar de futuro y agradecemos el reconocimiento implícito que supone que el ministerio quiera trabajar con el Ayuntamiento, puesto que llevamos muy avanzada la implantación de la agenda urbana 2022-2030", ha remarcado.

AGENDA URBANA 2030

En otro orden de asuntos, Barcala ha reafirmado el compromiso de los ayuntamientos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "El Ayuntamiento está apostando decididamente por desarrollar la Agenda Urbana 2030, que ya se presentó hace unos meses, con la que estamos implementando todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal en todas las áreas y políticas municipales".

Asimismo, ha calificado de "inteligente" abrir esa colaboración para la implantación de la Agenda Urbana Española a los ayuntamientos, para "fomentar" el municipalismo, y "tomar como ejemplo" el plan de acción desarrollado en esta materia por ayuntamientos de capitales de tipo medio como Alicante o ciudades intermedias como Alcoi.

Por ello, Barcala ha resaltado la "importancia" del desarrollo y cumplimiento de este compromiso también de cara a la obtención de Fondos Europeos para la Recuperación. "El cumplimiento de la Agenda Urbana es una necesidad, especialmente después de una pandemia como la que hemos y estamos viviendo, y es lo que nos están pidiendo con insistencia los ciudadanos a los ayuntamientos", ha concluido.