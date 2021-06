La rectora de la UJI crida a la responsabilitat de les universitats per a aconseguir una societat plenament igualitària

La rectora de la Universitat Jaume I i delegada d'Igualtat de Crue Universitats Espanyoles, Eva Alcón, ha apel·lat a la responsabilitat de les universitats per a seguir avançant en la transformació de la societat cap a la plena igualtat de gènere.

Alcón, que ha participat en la clausura del curs d'estiu 'La igualdad de género en la Universidad: avances y propuestas', ha reconegut que s'ha avançat molt i que les universitats poden estar "orgulloses" del treball realitzat, però ha assegurat que encara queden molts reptes per davant.

En aquest sentit, ha destacat que el curs organitzat per la Universitat Jaume I juntament amb Crue Universitats Espanyoles ha posat de manifest els grans desafiaments que encara té per davant el sistema universitari espanyol i ha assenyalat que açò és una "oportunitat" perquè tota la població avance, perquè "la universitat és l'espill en el qual es mira la societat".

Alcón s'ha felicitat pel desenvolupament del curs i ha agraït a totes les persones i entitats que han participat en el mateix, que ha permès congregar en dos dies a Benicàssim a representants de totes les universitats espanyoles, el Ministeri, l'Aneca i la conselleria per a debatre sobre com aconseguir la igualtat real en els campus universitaris.

En aquest sentit, la rectora de la UJI ha tingut un agraïment molt especial per a les unitats d'igualtat, instituts d'estudis de gènere i totes les persones que han estat durant anys treballant en aquests temes perquè han aconseguit "transferir eixe coneixement en matèria d'igualtat cap a tota la societat".

ÒRGANS DE GOVERN PARITARIS

Per la seua banda, el vicepresident de la Crue, Juan Juliá, ha manifestat la seua satisfacció per l'anunci realitzat pel ministre de Universitats, Manuel Castells, que la pròxima Llei de Universitats va a ser la més feminista de la història i ha assenyalat que és el moment per a exigir que la majoria d'òrgans de govern de les universitats espanyoles siguen paritaris.

"Des de Crue entenem que la igualtat d'oportunitats és fonamental per a reduir les bretxes, que són de gènere, però també salarials i intergeneracionals", ha apuntat Juliá, qui ha afegit que és necessari intervenir per a aconseguir un equilibre de gènere en totes les titulacions universitàries, perquè no hi haja algunes feminitzades i altres masculinitzades, en clara relació en l'últim cas als estudis d'enginyeria i tecnologia.

Juliá ha aprofitat la clausura del curs per a felicitar a la rectora Alcón perquè "s'ha deixat la pell per a aconseguir que la col·laboració amb el Ministeri en matèria d'igualtat siga molt exitosa" i ha anunciat que des de Crue es promourà el principi d'igualtat com el primer dels eixos que ha d'inspirar els futurs Projectes Estratègics de Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) que es plantegen des de les universitats amb el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Per la seua banda, la vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat, Pilar Safont, ha repassat en la clausura els grans temes abordat durant les dos jornades del curs d'estiu i ha posat en relleu els reptes encara pendents. En aquest sentit, ha apuntat que és necessari acabar amb la infravaloració dels estudis feminitzats i amb la sobrevaloració dels masculinitzats, així com avançar en l'ús del llenguatge inclusiu no sexista, sense cap tipus de discussió perquè "el llenguatge no només reflecteix la realitat, sinó que també la crea".

Així mateix, ha reclamat que s'incorporen els estudis de gènere dins de la valoració de la transferència que la Universitat fa a la societat i ha apel·lat a promoure accions perquè siguen més els estudis i investigacions que es realitzen en eixe camp. Safont ha apuntat també la necessitat de fomentar la visibilitat del treball de les dones, i de superar els problemes d'autolimitació i autoestima que moltes pateixen encara. Finalment, Safont ha reconegut que la legislació ja permet moltes oportunitats per a la igualtat i que "l'única cosa és que cal fer és complir-la".