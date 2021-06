Arriba la final del V Torneig de Dramatúrgia Valenciana

Competeixen Rafa Segura amb el malnom de 'El alcoianet busca domicilios' i Sergio Serrano com 'El navajica del Palancia', anuncia l'Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat.

El torneig ha passat al llarg de juny per les tres províncies. Huit dramaturgs, dos de Castelló, dos d'Alacant i quatre de València, s'han enfrontat per parelles presentant textos d'uns 30 minuts llegits per dos actors professionals en un ring de boxeig.

En concret, els participants de la cinquena edició eren Rafa Segura, Laura Sanchis, Jacobo Julio, Isabel Requena, Sergio Serrano, Pepa Juan, Àfrica Hurtado i Juan Luis Mira.

El primer combat de quarts de final es va disputar el 31 de maig en el Teatre Principal de Castelló, el segon el 2 de juny en l'Arniches d'Alacant i el tercer i quart en el TEM el 8 i 10 de juny. Els guanyadors de cada combat es van enfrontar en les semifinals en el Musical els dies 15 i 17 i ara arriba la gran final.

Al costat dels autors han participat en el torneig fins el 29 actors, acompanyats en tots els combats per l'actuació de Pau Blanco com a mestre de cerimònies. El públic ha votat els seus textos preferits sense saber qui era l'autor.

Es tracta d'una emocionant proposta que va sorgir en el festival Temporada Alta de Girona fa una dècada. Els guanyadors de les quatre edicions anteriors van ser Juli Disla, Mafalda Bellido, Adriàn Novella i Borja López Collado.