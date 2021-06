Barcala cree que los indultos a los políticos del 'procés' son "bochornosos" e "ilegales"

"Es ilegal la concesión de esos indultos. No se puede defender esto vendiéndolo como algo que en realidad no es. No es cuestión de venganza sino de justicia", ha sostenido el primer edil este viernes en declaraciones a los medios tras un encuentro con el ministro José Luís Ábalos en Alicante y las declaraciones que este ha realizado sobre el tema a preguntas de los periodistas.

Asimismo, ha pronosticado que los tribunales terminarán "revocando" la decisión del gobierno porque "no se cumplen las condiciones para ello" y ante la medida que se plantea el gobierno central, se ha preguntado: "¿Dónde quieren llegar?" y "¿cuál es el objetivo?".

"QUÉ NO HARÁ SÁNCHEZ"

"Que se diga abiertamente que los indultos establecen las bases de una solución me hace preguntarme sobre qué no hará Sánchez", ha cuestionado Barcala, quien ha añadido que le "preocupa" que el presidente del Gobierno "termine respaldando el 'procés'".

El alcalde ha clamado que los políticos "golpistas" reconocen "volver a hacer lo mismo" y desde el Gobierno "se les permitirá". "Los golpistas iniciaron hace unos años la independencia y fueron condenados en firme por ello. Ahora parece que no ha pasado nada y se les da un cheque en blanco. Aunque ahora con las bendiciones del Gobierno", ha lamentado.

En definitiva, Barcala ha mostrado su rechazo "más absoluto a lo que están a punto de consumar" y ha repetido que "no todo vale" y "hay que decir que no bajo ningún concepto" porque este asunto "revienta el estado de derecho".