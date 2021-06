La joven valenciana con síndrome de down Marta Muñoz, Orden al Mérito Civil como "ciudadana ejemplar" en la pandemia

La distinción se entrega en reconocimiento por su esfuerzo y dedicación desinteresada durante la pandemia "anteponiendo el bien común al propio".

La ceremonia ha tenido lugar en el Palacio Real en presencia de la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía y un día antes del séptimo aniversario de su llegada al trono, un día que el Rey ha dicho tener "presente por su trascendencia para nuestra monarquía parlamentaria, para nuestra democracia, y en definitiva, para España".

Sin embargo, ha destacado que la ceremonia de hoy busca reconocer "los méritos de ciudadanos, de hombres y mujeres ejemplares de todo nuestro país". Los condecorados en esta ocasión -la tercera que se organiza tras las de 2015 y 2019 coincidiendo con el aniversario de su llegada al trono- son 16 mujeres y ocho hombres de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla con edades comprendidas entre los 30 y los 74 años.

Entre ellos, se encuentra Marta Muñoz, en representación al sector de la hostelería, uno de los más afectados. "Me tomo muy en serio el premio y me lo merezco gracias a mi trabajo", ha afirmado la joven. "Me ha emocionado mogollón conocer a los Reyes en persona", ha asegurado, explicando que no pasa miedo cuando trabaja porque "lleva mascarilla, gel y guarda la distancia".

Marta Muñoz, usuaria de la Fundación Asindown, que recibió "con orgullo" la noticia de la condecoración, al igual que la familia de esta profesional, que señala: "Hemos naturalizado tanto el esfuerzo de Marta ante cada reto que le iba planteando la vida que nos parece increíble este reconocimiento público".

"SUPERARSE EN CADA SITUACIÓN"

Asindown destaca, en un comunicado, que esta condecoración es el agradecimiento "merecido y necesario al esfuerzo y la labor de las personas con síndrome de Down y de sus familias, representado en la persona de Marta", de la que destaca "sus ganas de aprender y de superarse en cada situación a la que se ha ido enfrentado".

"Marta es referente de la lucha y la tenacidad que debe mantener una persona con síndrome de Down para poder participar de forma activa en nuestra sociedad", aseveran.

Marta ha formado parte de la Fundación Asindown desde su incorporación a los servicios de atención Temprana y Logopedia. Así, consiguió desarrollar al máximo sus habilidades para encaminar su futuro laboral a través de los programas formativos de la entidad participando en itinerarios teórico-prácticos que le llevaron a su inserción laboral.

En junio del 2018 se incorporó a la plantilla de una de las horchaterías más emblemáticas de la ciudad, que apostó por la inclusión laboral, consciente de la importancia que esto supone en la función de naturalizar la diversidad como elemento enriquecedor de la sociedad y de incorporar perspectivas diversas en su centro de trabajo.

La preparadora laboral de Asindown, que la acompañó durante su preparación para el puesto de trabajo, asegura que "la actitud de Marta ante cada desafío ha sido inmejorable y esto no solo le ha ayudado a afianzar su puesto de trabajo, sino que ha posibilitado que el sector de la hostelería crea y apueste por las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales".

Este reconocimiento supone un importante hito en la visibilización de las capacidades del colectivo en su lucha hacia la plena inclusión social, ya que, según recalca la entidad, se trata de "la primera persona con síndrome de down en recibir la Real Orden del Mérito Civil".