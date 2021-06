La segona edició de 'València per la pau' conscienciarà sobre la no violència amb activitats didàctiques

El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de València han presentat aquest divendres en el Palau dels Scala la segona edició del projecte d'educació per al desenvolupament 'València per la Pau', en vespres del Dia Mundial de la Persona Refugiada que es commemora el 20 de juny.

Segons ha explicat la diputada de Cooperació Internacional, Mentxu Balaguer, el projecte "està format per diferents activitats didàctiques i de sensibilització, basades en la cultura de la pau i la no violència, sent l'objectiu principal acostar l'ODS número 16 de Pau, Justícia i Institucions Sòlides a la població de diferents municipis valencians".

Balaguer ha destacat la importància de "conscienciar al voltant de la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els drets humans".

Els municipis que participaran en aquesta segona edició són Barxeta, Corbera, Énguera, Picassent, La Pobla de Vallbona i Quatretonda, segons ha detallat la corporació provincial en un comunicat.

Entre les activitats que es realitzaran en el marc d'aquest projecte, seguint la línia de la primera edició, destaca la campanya de sensibilització dirigida al públic en general a través del documental d'investigació 'Els Fils del Tauler', que aborda les causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, seguit d'un espai per a la reflexió amb un cinema-fòrum que comptarà amb la participació de protagonistes del documental i del públic assistent.

A aquesta campanya cal afegir els tallers dirigits a l'alumnat de Batxillerat de diferents centres educatius, amb una primera sessió on s'explicaran les situacions de violència armada a tot el món i la responsabilitat dels països europeus en l'èxode massiu de persones refugiades que tracten d'arribar a Europa. La segona sessió inclou la visualització del documental 'Els Fils del Tauler', amb activitats al voltant del mateix.

'El fil de la por'

Com a novetat, la segona edició de 'València per la Pau' comptarà amb l'exposició itinerant 'El Fil de la Por', que pretén crear un espai de divulgació i sensibilització, des d'un punt de vista visual, directe i pedagògic, sobre el que hi ha darrere dels desplaçaments forçats de persones refugiades i les responsabilitats que tenim els països occidentals, especialment la Unió Europea, amb la finalitat de crear consciència en la ciutadania per a posar fi a aquest tipus de violència i reflexionar sobre alternatives basades en la Cultura de la Pau i en la defensa de Drets Humans.

D'altra banda, el projecte 'València per la Pau' incrementa les jornades formatives respecte a l'anterior edició. Sota el títol 'ODS16: Ciutadania per la Pau. Educació en i per al conflicte', pretenen convertir representants polítics, tècnics i tècniques municipals, personal docent, alumnat universitari i la ciutadania en general en intermediaris per a aconseguir un món més just i sostenible.