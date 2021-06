Cada vez más investigaciones sobre las 'uñas Covid': esto es lo que debes saber

Más allá de la fiebre, la tos, el cansancio o la pérdida del gusto o el olfato, algunos informes apuntan a otra parte del cuerpo sobre la la covid-19 parece estar causando impacto. Se trata de las uñas, que en muchos pacientes se decoloran y deforman hasta varias semanas después de haber contraído la enfermedad, un síntoma que ya se conoce como "uñas Covid".

Este síntoma se manifiesta en un plazo que ronda las dos semanas desde el diagnóstico de infección por covid-19 y consiste en una especie de media luna de color rojizo sobre el área blanca de la uña. Sobre las denominadas "uñas Covid" se han descrito varios casos, según recoge el medio ScienceAlert.

La escasa aparición de esta especie de mancha en las uñas podría vincularse a una indicación de una infección por coronavirus. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento sugiere que no existe una asociación entre la gravedad de la infección y el tipo o extensión de los cambios en las uñas. Aunque estas afecciones documentadas se produjeron tras una infección por covid-19, existe un número limitado de pacientes con este posible síntoma y no es posible afirmar todavía si fue causado por la enfermedad.

Respecto a los casos documentados, el mecanismo subyacente a este patrón de media luna no está aún claro, aunque una posible explicación podría ser el daño a los vasos sanguíneos derivado de contraer el virus. Otra posibilidad es que se relaciones con la respuesta inmunitaria, que pueda provocar coágulos de sangre muy pequeños y decoloración.

No obstante, estas marcas, según recoge ScienceAlert, suelen aparecer en pacientes son asintomáticos.