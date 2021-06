L'acusat de l'assassinat de Wafaa, un historial d'antecedents "especialment greus" per violència masclista

L'home, detingut en Manuel (València), compta amb "diversos antecedents policials, especialment per delictes greus en l'àmbit de Viogen", el sistema de seguiment dels casos de violència de gènere, van informar les forces de seguretat quan es va dur a terme el seu arrest, un operatiu a càrrec de la Unitat Central Operativa (UCO) i la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de València.

Fonts coneixedores han confirmat a Europa Press que entre aquests fets consten presumptes agressions a diverses dones i de diferents poblacions valencianes, entre elles una de Xàtiva (Wafaa era natural d'un altre municipi, la Pobla Llarga).

A la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, se li ha preguntat hui si existeix alguna vinculació entre David. S.O. i un altre assassinat, el d'una altra dona que va ser escanyada i acoltellada quan estava embarassada de sis mesos en el seu pis de Xàtiva, tal com informen els diaris Levante i Las Provincias.

Calero ha remarcat -interrogada pels mitjans per aquesta possibilitat en el minut de silenci que se celebrat hui a Alacant per a condemnar l'assassinat de Wafaa- que no disposa d'eixa informació, ja que s'ha decretat secret de sumari. "No he de donar més explicacions, es donaran quan s'alce el secret de sumari", ha postil·lat.

Sí ha apuntat que entre Wafaa i el seu presumpte assassí no hi havia relació sentimental. "Pareix que ella no volia i ell sí. Per tant ara que ha aparegut s'està fent tota la investigació", ha asseverat.

El fet que Wafaa no tenia relació amb el seu assassí farà que, malgrat els antecedents de l'arrestat, el cas no s'inclou a les llistes de dones assassinades per violència de gènere, un fet criticat repetidament per col·lectius feministes.

La delegada ha agraït a la Guàrdia Civil "el gran treball realitzat, perquè, a ningú se li escapa que açò és buscar una agulla en un paller i, al final, el gran treball ha donat els seus fruits". Així mateix, ha aprofitat per a "denunciar enèrgicament els discursos negacionistes" de la violència de gènere "de les dretes espanyoles".

"A les dones ens estan matant pel fet de ser dones. Cal dir ja n'hi ha prou i deixar d'aguantar eixe martiri que moltes dones estan patint abans de fer el pas de denunciar. Les institucions hem d'estar ací i anem a fer tot el que estiga a les nostres mans perquè se senten segures perquè una societat digna no pot permetre que estiguen matant les dones pel fet de ser-ho", ha declarat.

En aquest sentit, ha informat que "aquesta mateixa setmana en la Delegació hi ha hagut una reunió al més alt nivell per a començar a revisar les ferramentes i protocols que tenim, que han salvat moltes vides, però en eixe procés de millora les administracions hem de revisar el perquè segueixen matant dones i el perquè les dones no se senten segures per a fer el pas a denunciar".

"UN POBLE TOTALMENT FERIT"

Finalment, ha lamentat: "Ahir vam estar a la Pobla Llarga, que és un poble totalment ferit. Impressionava veure la quantitat de gent que va anar a la plaça a la concentració per Wafaa i el silenci. L'única cosa que se sentia eren els sospirs d'emoció. Les administracions ens hem de posar seriosament a revisar en quin punt cal millorar per a donar molta més seguretat a les dones".

Precisament, l'alcaldessa de la localitat natal de Wafaa, Neus Garrigues, ha recordat els "19 mesos complicats" des que es va perdre la pista de la jove, durant els quals han estat donant tot el suport possible a la seua mare, Soraya, i concentrant-se perquè la jove sapiguera que "l'esperaven", encara que, "desgraciadament, el desenllaç ha sigut fatal".

La primera edil ha mostrat la seua solidaritat amb la família de la víctima, que està "destrossada", i ha assenyalat que "l'únic consol és que l'agonia de la cerca del cos ha durat 24 hores perquè tots teníem en el cap altres casos en els quals no ha aparegut, la qual cosa ho fa encara més dolorós".

"TANT DE BO SIGA L'ÚLTIMA"

"Mai penses que alguna cosa així puga passar en la teua població. Cada vegada que ens concentràvem per ella o per una altra víctima de violència masclista desitjàvem que fóra l'última. I ara dic el mateix: tant de bo Wafaa siga l'última per la qual hàgem de fer una concentració". Al Pobla Llarga ha decretat tres dies de dol per Wafaa i el 17 de juny com a dia en el seu record i contra la violència masclista.

Sobre l'agressor, l'alcaldessa ha recordat que la mare de Wafaa va mantindre sempre que "algú del seu entorn sabia més del que deia i que estava relacionat amb el seu nucli d'amistats".

En el marc de la investigació, el detingut ha sigut conduït aquest divendres a primera hora per la Guàrdia Civil a la finca familiar situada en la localitat valenciana de Carcaixent que ahir va ser registrada, abans de localitzar en un altre emplaçament pròxim les restes de Wafaa. Els efectius de la UCO, criminalística i unitat canina treballen en la recopilació de noves proves.