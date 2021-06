Los seres humanos están evolucionando más rápido que nunca y la razón no es genética, según un estudio

A lo largo de la historia, el ser humano ha ido evolucionando gracias a pequeñas variaciones genéticas que se han ido transmitiendo generación tras generación hasta ser lo que somos en la actualidad.

Pero tal y como recoge Science Alert, un nuevo estudio sugiere que la evolución ya no está estrictamente ligada a los genes. En cambio, la cultura humana puede estar impulsando la evolución más rápido de lo que pueden funcionar las mutaciones genéticas.

En esta concepción, la evolución ya no requiere mutaciones genéticas que confieren una ventaja de supervivencia que se transmiten y se generalizan. En cambio, los comportamientos aprendidos transmitidos a través de la cultura son las 'mutaciones' que brindan ventajas de supervivencia.

Esta llamada evolución cultural ahora puede moldear el destino de la humanidad con más fuerza que la selección natural, argumentan los investigadores. "Cuando un virus ataca a una especie, normalmente se vuelve inmune a ese virus a través de la evolución genética", dijo el coautor del estudio, Zach Wood, investigador postdoctoral de la Facultad de Biología y Ecología de la Universidad de Maine.

Dicha evolución funciona lentamente, ya que aquellos que son más susceptibles mueren y solo aquellos que sobreviven transmiten sus genes. Pero hoy en día, la mayoría de los humanos no necesitan adaptarse genéticamente a tales amenazas. En cambio, nos adaptamos desarrollando vacunas y otras intervenciones médicas, que no son el resultado del trabajo de una persona, sino de muchas personas que se basan en las 'mutaciones' acumuladas del conocimiento cultural.

Al desarrollar vacunas, la cultura humana mejora su "sistema inmunológico" colectivo, dijo el coautor del estudio Tim Waring, profesor asociado de modelado de sistemas socioecológicos en la Universidad de Maine.

El ejemplo de la tolerancia a la lactosa

Y a veces, la evolución cultural puede conducir a la evolución genética. "El ejemplo clásico es la tolerancia a la lactosa", dijo Waring. "Beber leche de vaca comenzó como un rasgo cultural que luego impulsó la evolución genética de un grupo de humanos". En ese caso, el cambio cultural precedió al cambio genético, no al revés.

El concepto de evolución cultural comenzó con el propio padre de la evolución, dijo Waring. Charles Darwin entendió que los comportamientos podían evolucionar y transmitirse a la descendencia al igual que los rasgos físicos, pero los científicos de su época creían que los cambios en los comportamientos se heredaban. Por ejemplo, si una madre tuviera un rasgo que la inclinara a enseñarle a su hija a buscar comida, le transmitiría este rasgo heredado a su hija. A su vez, su hija podría tener más probabilidades de sobrevivir y, como resultado, ese rasgo se volvería más común en la población.

Waring y Wood argumentan en su nuevo estudio, publicado el 2 de junio en la revista Proceedings of the Royal Society B, que en algún momento de la historia humana, la cultura comenzó a arrebatar el control evolutivo de nuestro ADN. Y ahora, dicen, el cambio cultural nos está permitiendo evolucionar de una manera que el cambio biológico por sí solo no podría hacerlo.

He aquí por qué: la cultura está orientada al grupo, y las personas en esos grupos hablan, aprenden e imitan entre sí. Estos comportamientos grupales permiten a las personas transmitir las adaptaciones que aprendieron a través de la cultura más rápido de lo que los genes pueden transmitir beneficios de supervivencia similares.

Un individuo puede aprender habilidades e información de un número casi ilimitado de personas en una pequeña cantidad de tiempo y, a su vez, difundir esa información a muchos otros. Y cuantas más personas estén disponibles para aprender, mejor. Los grupos grandes resuelven problemas más rápido que los grupos más pequeños, y la competencia entre grupos estimula adaptaciones que podrían ayudar a esos grupos a sobrevivir. A medida que se difunden las ideas, las culturas desarrollan nuevos rasgos.

Por el contrario, una persona solo hereda información genética de dos padres y acumula relativamente pocas mutaciones aleatorias en sus óvulos o espermatozoides, lo que demora unos 20 años en transmitirse a su pequeño puñado de hijos. Eso es solo un ritmo de cambio mucho más lento.

"Esta teoría ha tardado en llegar", dijo Paul Smaldino, profesor asociado de ciencias cognitivas y de la información en la Universidad de California, Merced, que no estaba afiliado a este estudio. "La gente ha estado trabajando durante mucho tiempo para describir cómo interactúa la biología evolutiva con la cultura".

Los investigadores sugieren que es posible que la aparición de la cultura humana represente un hito evolutivo clave. "Su gran argumento es que la cultura es el próximo estado de transición evolutiva", dijo Smaldino.

A lo largo de la historia de la vida, los estados de transición clave han tenido enormes efectos en el ritmo y la dirección de la evolución. La evolución de las células con ADN fue un gran estado de transición, y luego, cuando llegaron células más grandes con orgánulos y estructuras internas complejas, cambió el juego nuevamente. La fusión de células en plantas y animales fue otro gran cambio radical, al igual que la evolución del sexo, la transición a la vida en la tierra, etcétera.

Cada uno de estos eventos cambió la forma en que actuó la evolución, y ahora los humanos podrían estar en medio de otra transformación evolutiva. Es posible que aún evolucionemos genéticamente, pero es posible que eso ya no controle mucho la supervivencia humana.

"A muy largo plazo, sugerimos que los humanos están evolucionando de organismos genéticos individuales a grupos culturales que funcionan como superorganismos, similares a las colonias de hormigas y las colmenas", concluye Waring.