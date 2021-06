La Generalitat contracta els avions d'extinció per 32 milions per a 2021, 2022 i 2023

Els mitjans aeris contractats, set avions de càrrega en terra i dos avions amfibis amb capacitat de llançament d'aigua, es podran destinar a qualsevol altre servici en matèria d'emergències i protecció civil, com a incendis de vegetació no forestal o cerca de taques contaminants.

La seua utilització preferent, no obstant açò, serà en la lluita contra els incendis forestals en tindre una gran efectivitat en l'ocupació de retardants de llarg termini.

En concret, el preu de licitació del contracte ascendeix a 12.004.880 euros, sense IVA, per als tres anys. El valor benvolgut del contracte ascendeix a 32.053.222 euros, considerant tres anys més de pròrroga i el possible increment per modificacions.

La Conselleria d'Interior, a través de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), exerceix les competències en matèria d'extinció d'incendis i ha proposat aquest procediment obert i amb pluralitat de criteris.