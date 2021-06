Ábalos diu que els indults no solucionaran el problema de Catalunya però són un element per a "canalitzar el conflicte"

Per açò, a preguntes dels mitjans sobre el suport dels bisbes catalans a la concessió dels indults, en un acte a Alacant, Ábalos ha agraït aquest "suport", ja que "acompanya una mica el clima de major comprensió".

En la mateixa línia, ha recalcat que forma part del procés de "normalització institucional" i que l'Executiu sap que així "no solucionarà el problema existent" amb Catalunya però "és un element que ens permet atallar i començar a parlar i canalitzar el conflicte".

"S'agraeix enormement. Açò forma part de l'ambient que hi ha a Espanya que es va comprenent i integrant la mesura i, a més, crec que que són veus que sorgeixen de la societat civil, del que és Espanya", ha assenyalat el ministre.

"Fa unes setmanes es van pronunciar els sindicats de classe, ahir escoltem al president de la patronal, ara hem escoltat als bisbes de Catalunya, em pareix açò últim el més assenyat quan un entén i participa del cristianisme i jo crec que que s'està establint aquesta línia de comprensió", ha asseverat el titular de Mobilitat.

"UTILITAT PÚBLICA"

Igualment, ha recalcat que els indults busquen la "utilitat pública" que exigeix la normalització a Catalunya i de les accions del Govern. "En eixe marc, amb independència que hagen persones que es puguen beneficiar, tot el que siga normalitzar, benvingut siga".

Per a Ábalos, "ha sigut una bona setmana per al Govern" i, en aquest sentit, ha al·ludit a l'aprovació per part d'Europa del pla de recuperació d'Espanya i a les dades sanitàries, que "conviden a l'optimisme", ja que "els contagis baixen i la vacunació puja". "Hem d'anar il·luminant nous escenaris en la nostra vida", ha agregat.

En definitiva, ha exposat que "tot forma part de la normalització de l'àmbit econòmic, sanitari i institucional, i en aquest últim, "s'insereix el de Catalunya".