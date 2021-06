Detingut a Picassent per utilitzar la identitat d'altres persones per a aconseguir mòbils i vendre'ls en internet

La detenció, emmarcada en l'operació "Amudi", realitzada per agents de la Guàrdia Civil, es va iniciar arran d'una denúncia interposada per una persona que indicava que algú havia usat la seua identitat per a contractar dos línies mòbils obtenint dos telèfons mòbils d'alta gamma.

En el desenvolupament d'aquest operatiu, els agents han aclarit l'estafa de 60 delictes a través d'aquest sistema. El nombre de víctimes per aquests fets ascendeix fins a les 23 persones, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.

El 'modus operandi' consistia a obtindre informació real de terceres persones i, una vegada aconseguits aquestes dades, el presumpte autor cridava les companyies telefòniques i es feia passar pels clients reals, aportant fins i tot números de compte que aconseguia donar d'alta a través de programes informàtics per a contractar línies telefòniques i sol·licitar nous terminals d'alta gamma.

D'aquesta forma, l'autor va aconseguir falsificar la documentació personal dels clients per a arreplegar els terminals de les companyies de telefonia. Una vegada aconseguits els telèfons, els comercialitzaven tant a nivell nacional com a internacional, i obtenien així beneficis econòmics.

Per aquests fets, la Guàrdia Civil de Picassent va procedir a la investigació d'un home de 29 anys, originari de Guinea Equatorial, com a presumpte autor de delictes d'estafa, falsedat documental i usurpació d'estat civil.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº2 de Picassent (València).