El Grupo Socialista asegura que "nunca antes se habían otorgado tantas ayudas en el Ayuntamiento de Logroño"

Reinares, quien ha vuelto a desmentir "la demagogia y las constantes mentiras del Partido Popular en éste como en tantos otros asuntos", ha subrayado que el incremento en las ayudas durante el actual mandato se ha producido, además, "gracias a una excelente gestión económica, sin tener que incrementar los impuestos y tasas municipales y con un interés político real que anunciamos desde nuestra llegada al Ayuntamiento: extremar el cuidado de las personas".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha puesto de relieve la incorporación de nuevas líneas de ayudas hasta ahora inexistentes, como las que se han creado en materia de Igualdad, Turismo o Cultura, sin olvidar las que se han abierto en este año, con motivo de la crisis económica provocada por la COVID-19 o por la celebración del V Centenario del Sitio de Logroño.

El portavoz ha reiterado el gran esfuerzo desarrollado por el Equipo de Gobierno, liderado por el PSOE, en la gestión de las cuentas municipales, que además de presentar un estado saneado, además ha propiciado un alivio y un apoyo económico a los sectores más vulnerables y más castigados en este momento de pandemia.

De este modo, Iván Reinares, ha comenzado subrayando "los enormes esfuerzos llevados a cabo en materia de Servicios Sociales, donde este Ayuntamiento se ha volcado, y lo sigue haciendo, con los más necesitados".

Así, ha destacado los 1,49 millones de euros empleados en las más de 3.200 ayudas de emergencia social otorgadas; los 300.000 euros empleados para ayudar a personas con especial riesgo de vulnerabilidad a través de Cáritas y Cruz Roja; los 162.422 euros asignados en ayudas a los suministros energéticos que sirvieron para ayudar a 1.441 vecinos y vecinas; 380.000 euros para más de 2.200 personas usuarias del comedor social y 627.000 euros para ayudar a más de 1.600 personas en el Centro Municipal de Acogida; los cerca de 6 millones de euros en concepto de ayudas a domicilio para más de 1.600 ciudadanos y ciudadanas logroñesas (cuidado personal, doméstico, respiro familiar, atención psicosocial en el domicilio, etc.); o 164.882 en ayudas para el servicio de comidas a domicilio.

En esta área también ha resaltado los 583.000 euros para asociaciones en materia de servicios sociales; 151.400 en materia de fomento del empleo; y otros 86.000 en salud; sin olvidar otros cerca de 300.000 euros en ayudas para cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, entre otras.

El respaldo municipal a las familias también se refleja, entre otros ámbitos de apoyo, en las líneas de ayudas para el primer curso del Primer Ciclo de Infantil, con las denominadas 'chiquibecas', donde se conceden cada año más de 681.000 euros en ayudas; y otros 122.000 euros para ayudar a la compra de libros y material didáctico de estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil. Sin olvidar las líneas de ayudas y apoyos específicos para jóvenes que se prestan a través de la Gota de Leche.

De igual modo, en materia de Vivienda también ha destacado los aproximadamente 1,2 millones de euros que el Consistorio aporta para las ayudas de rehabilitación de edificios del Centro Histórico y de interés histórico-artístico, así como los 346.000 euros para las obras que faciliten la accesibilidad universal de las viviendas de la ciudad.

El apoyo al desarrollo económico de la ciudad es otro aspecto fundamental contemplado por el actual Equipo de Gobierno que impulsa el Partido Socialista. En este sentido, Reinares ha resaltado la rápida respuesta que el Consistorio demostró para dar cobertura a los sectores económicos más golpeados por la crisis, poniendo en marcha, durante el estado de alarma, una línea especial de ayudas al mantenimiento del empleo para autónomos y pymes, que tuvo una dotación inicial de un millón de euros y que, dada la gran demanda, se incrementó después en 620.000 euros adicionales y que finalmente pudo alcanzar a 1.261 autónomos o empresas logroñesas.

Ayudas para los sectores económicos más castigados a las que se suman otras líneas como los 100.000 euros para emprendedores, que podrían ampliarse en función de la demanda; o los 250.000 euros en bonos para apoyar al comercio de la ciudad u otros 150.000 euros para bonos en hoteles y bodegas; otros 110.000 euros para asociaciones de comerciantes y artesanos; y 200.000 euros para dinamización comercial, a través de la Cámara de Comercio, entre otras. Al mismo tiempo, destacó la nueva línea de ayudas creada este año para fomentar la dinamización y promoción turística de la ciudad, que cuenta con 250.000 euros de presupuesto.

El portavoz también ha subrayado otras líneas de ayudas que han sido creadas por el actual Equipo, como el plan de ayudas para desarrollar proyectos culturales, destinado a autónomos, empresas y también a entidades sin ánimo de lucro, que este año tiene una partida de 170.000 euros; o la primera línea de ayudas para actividades y proyectos que contribuyan a fomentar la sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres y en la prevención de la violencia de género, dotada con 20.000 euros.

La celebración este año de un acontecimiento histórico para la ciudad, como el V Centenario del Sitio de Logroño tampoco ha sido ajeno a la concesión de ayudas en este ámbito. De este modo, se han habilitado diferentes líneas de subvenciones para contribuir a la conmemoración de esta importante efeméride en la ciudad, destinadas a empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro, para las que se otorgan 202.000 euros.

En definitiva, "apoyos para las personas, para las empresas, para las familias, para para las entidades, para las asociaciones, para cuidar y para no dejar a nadie atrás", ha resumido Reinares, quien ha precisado que "las ayudas que he enumerado suman en conjunto más de 15 millones y medio de euros anuales en apoyos directos municipales en sus diferentes áreas, cifras importantes que también dejan claro que los impuestos y tasas, pese a no incrementarse, también tienen su valor y su importancia, ya que redistribuyen los recursos y revierten en el beneficio de todas y de todos, por una ciudad mejor, más amable y solidaria".