Oltra garantiza que la financiación autonómica es irrenunciable: "Lo reivindicaremos donde haga falta"

Así se ha posicionado la también líder de Compromís sobre la protesta de este martes de la Plataforma per un Finançament Just ante el Congreso y la reunión que mantuvieron sus integrantes con la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y de la que volvieron a salir sin fecha para el nuevo modelo de financiación.

Oltra, en rueda de prensa tras el pleno de gobierno, ha denunciado que es "indigesto" que el sistema de financiación autonómica lleve caducado desde 2014 y ha insistido en que lo exigirán "en cada ocasión" que tengan ante el Gobierno porque es una reclamación unánime de todos los partidos democráticos.

"Lo hemos dicho muchas veces: lo que valía para Montoro vale para Montero y para quien se nos ponga por montera, para quien venga", ha dicho sobre el exministro del PP y la ministra socialista de Hacienda, para prometer que lo defenderán con la misma "firmeza".

Sobre la postura del Gobierno, Oltra ha confiado en que "no está absolutamente descartado" el nuevo modelo aunque ha reconocido que la pandemia ha retrasado todo. "Pero hay cosas que no se pueden retrasar más: lo urgente no puede retrasar lo importante", ha recalcado, además de asegurar que no tienen la "sensación" de que les han engañado.

Pero ha hecho hincapié en que el Gobierno debe cumplir el mandato del Congreso de presentar antes de fin de año su propuesta para el nuevo modelo, una propuesta que precisamente consensuó su partido con los socios de la Moncloa (PSOE-Unidas Podemos). Lo que tiene que presentar, ha puntualizado, "no es el resultado", sino el plan inicial.

De lo contrario, ha advertido que los mandatos del parlamento se convierten en un "brindis al sol", recordando que de ahí nace la legitimidad de cualquier gobierno. "Eso conviene no olvidarlo", ha enfatizado como "portavoz de un gobierno que se cuida de cumplir mucho los mandatos de Les Corts".

HAY RAZONES PARA MANIFESTARSE EN 2021

Preguntada por si es necesaria otra gran manifestación como la de 2017, Oltra ha reiterado que "se hará lo que haga falta" tanto en las negociaciones con el Gobierno como "en las expresiones públicas de la voluntad del pueblo valenciano". "Esa es la postura del Consell y no va a cambiar", ha prometido.

Y ante la convocatoria de la Crida pel Finançament, que propuso este miércoles una gran movilización para el 9 de noviembre, ha asegurado que la desconocía y que la Generalitat la valorará porque "las razones que había para manifestarse en 2017 siguen estando en 2021".

En general, Oltra ha sostenido que se trata de cumplir algo tan básico como una financiación constitucional para que la Comunitat disponga de suficiente dinero y pueda pagar "las cuestiones básicas que afectan a los valencianos en su día a día". Es más, ha augurado que esto haría a la Comunitat "más resiliente contra las urgencias, sean pandemias o no" porque "no solo de fondos europeos vive el hombre".

MÁS DINERO PARA LAS CCAA Y MENOS PARA EL ESTADO

También ha urgido al Gobierno a "cambiar la mirada y entender" que las comunidades autónomas asumen las competencias que afectan a la vida diaria de las personas. Ha lamentado que las CCAA se tengan que "pelear" por ver cuál se lleva el mejor "trozo" de la financiación cuando, en su opinión, el Estado probablemente necesita menos recursos que las autonomías y debería hacer un reparto más vertical que horizontal.

Como criterio principal del nuevo modelo, ha vuelto a apuntar a la población porque "se escolarizan niños, no kilómetros cuadrados, y se ingresan personas en los hospitales y no provincias". "Necesitamos un gobierno valiente que ponga esto encima de la mesa", ha reivindicado.

En todo caso, la portavoz ha remarcado que en la reunión semanal de gobierno no se ha abordado el posicionamiento de la ministra y que "el Consell en su conjunto" no tuvo información antes del encuentro con la plataforma de lo que les trasladó.

Y sobre una de las justificaciones de Montero, que ve difícil lograr mayoría en el Congreso por la postura del PP, ha rebatido que "depende de a quien se le pregunte: Supongo que Murcia lo tendrá clarísimo porque esto va por barrios".

En clave política, no ha querido entrar en el acuerdo de investidura con Compromís que incluía la reforma de la financiación autonómica, recordando que los viernes representa al Consell: "Otros gobiernos lo hacen, pero a mí no me gusta".

"SENTIR GENERAL" POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO CIVIL

Por otro lado, ha asegurado que la recuperación del derecho civil valenciano mediante un cambio de la Constitución es un "sentir general" en la Comunitat, tras el acto que se celebró este lunes en el Congreso a cargo de la Associació de Juristes Valencians.

Esta reivindicación se remonta a 2016, cuando el Tribunal Constitucional declaró que la ley valenciana de régimen económico matrimonial no se ajustaba al ordenamiento constitucional, al igual que la de custodia compartida y la de uniones de hecho formalizadas "con un voto particular en cada sentencia", ha puntualizado la también abogada.