El Consell mostra la seua "profunda consternació" per l'assassinat de Wafaa i insta a combatre el negacionisme

Així ho ha indicat la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha incidit en la condemna amb "fermesa" del govern valencià, i ha recordat que els assassinats masclistes són només la punta de l'iceberg d'una violència "estructural i normalitzada" contra les dones.

En aquest sentit, Oltra ha apuntat que, atés que Wafaa no tenia relació amb el seu assassí, "no engrossirà les llistes de dones assassinades per violència de gènere". No obstant açò, segons Oltra, estem davant un crim que mereix una "resposta contundent de la ciutadania", que ha d'estar "més unida que mai enfront del masclisme".

Sobre això, la vicepresidenta ha explicat que la violència de gènere és una part de la violència masclista, i és la que exerceix la parella o ex-parella. No obstant açò, el conveni d'Istanbul equipara la violència de gènere amb la resta de violències masclistes, com les agressions sexuals, la mutilació genital o els matrimonis concertats.

Oltra ha explicat que, malgrat que a Espanya només es comptabilitzen les mortes per violència de gènere, "no vol dir que la resta no estiguen contemplades en el codi penal, ni que es deixen de perseguir". "L'ordenament jurídic penal té resposta per a aquestes qüestions", ha agregat.

La també consellera d'Igualtat ha incidit així mateix en què casos com el de Wafaa "són molt minoritaris" ja que la majoria d'agressions sexuals no es dóna amb un desconegut, sinó "en l'espai de confiança de la víctima" que és on "les barreres defensives estan més baixes". Així, malgrat que són "més cridaners", "no són la majoria".

MÉS DENÚNCIES

Respecte a la situació general de la violència contra les dones i la quantitat de casos recents, Oltra ha considerat que no estem davant un "retrocés", sinó que aquest país "cada vegada té quotes de poder i d'igualtat més importants". "Els països més avançats tenen més índexs de violència", ja que les dones "tenen més confiança en el sistema i denuncien més".

En aquesta línia, ha considerat que "sempre es podran millorar els protocols", encara que "no tant des de la Generalitat, sinó més prompte des de les forces i cossos de seguretat de l'Estat". També ha advocat per educar als xiquets en valors igualitaris: "Als xics particularment en què la satisfacció del desig no és un dret i a les xiques, en l'apoderament d'identificar el desig propi i saber ser assertiva en la relació interpersonal amb ells".

Respecte als feminicidis que no es consideren violència de gènere a Espanya, Oltra ha indicat que "no és tant una qüestió de drets, no és que el crim quede impune", però sí hi ha una regulació diferent.

En concret, ha indicat que a la Comunitat Valenciana, les víctimes del "terrorisme masclista" estan equiparades a les del terrorisme, i ha assenyalat que va proposar estendre aquesta idea a tota Espanya en una compareixença davant el senat.