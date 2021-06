Catalá demana a Ribó que treballe amb el Club Nàutic per a aconseguir portar de nou la Copa Amèrica a València

Catalá, després de conéixer-se que l'entitat està impulsant la candidatura de València com a candidata per a acollir la pròxima America's Cup en 2024, ha recalcat: "Ribó ha de deixar de costat els prejuís, valorar què és el que més beneficia a la ciutat i deixar el sectarisme de costat".

"Estem davant una gran oportunitat perquè la ciutat aculla un esdeveniment esportiu de primer ordre", ha afirmat Catalá. En eixe sentit, ha destacat que "tornar a ser la capital de la vela pot ser un gran revulsiu i beneficiar al sector turístic de la ciutat, als taxistes, a l'hoteleria i als comerços que tant han patit per les restriccions derivades del Covid".

Sobre això, el PP ha tornat a defendre l'èxit de la Copa Amèrica celebrades en 2007 i 2010 ja que "va posar en el mapa a la ciutat de València i va tindre una gran tornada turística i econòmica per a la ciutat".

De fet, segons un estudi presentat per l'Executiu socialista, l'impacte econòmic sobre la Comunitat era de més de 40.000 ocupacions, sent el sector servicis "un dels més beneficiats". A més, recorda que la celebració d'aquest esdeveniment va suposar, a més, "un recolzament" als esports nàutics.

"L'esquerra no ha de tindre complexos. Cal apostar per València i per tot el que puga beneficiar als valencians" ha finalitzat.