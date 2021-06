Cvirus.- La Comunitat espera al fet que el Govern concrete la fi de les mascaretes i apel·la a la "prudència"

"Entre altres coses, perquè pensem que és la prudència la que ha de marcar les decisions", ha subratllat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, després de l'anunci de Pedro Sánchez a Barcelona l'endemà passat que el Ministeri de Sanitat i les CCAA ajornaren la decisió sobre l'obligatorietat de les mascaretes.

Oltra, en roda de premsa després del ple setmanal, ha constatat que si el Govern pren aquesta decisió a nivell nacional, Espanya estarà en "un altre escenari", encara que ha remarcat que el Consell vol saber com ho establirà el Consell de Ministres extraordinari que es convocarà el dijous 24.

"Depèn del que diga la normativa, de si hi haurà una determinada regulació per a cada situació epidemiològica o de vacunació o simplement serà un 'café per a tots' o mascareta per a ningú", ha exposat.

De moment, segons ha remarcat la també consellera d'Igualtat i líder de Compromís, la Generalitat només s'ha assabentat "del titular" i no vol entrar en especulacions. "Anem a veure en què es concreta", ha insistit, "si hi ha flexibilitat per a adaptar-ho a la situació epidemiològica es podrà; si no, no".

El govern valencià ha vingut defenent en les últimes setmanes la flexibilització de l'ús obligatori de mascaretes en espais a l'aire lliure com a platges o zones naturals, alguna cosa que va reiterar aquesta setmana el president, Ximo Puig, advocant per donar "passos segurs" i per no generar "un debat que acabe en aldarull i que els ciutadans no sàpien molt bé a quins atenir-se".