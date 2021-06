Así son los nuevos ángeles de Victoria's Secret: desde una futbolista y una mujer refugiada hasta una modelo 'plus size'

"Necesitábamos dejar de prestar atención a lo que querían los hombres y, en cambio, girar en torno a lo que quieren las mujeres". Martin Waters, director ejecutivo de Victoria's Secret, anunció este jueves que la firma se prepara para tomar un nuevo rumbo, pues los Ángeles que la han representado durante décadas pasarán a ser sustituidos por siete mujeres de cuerpos son diversos.

De hecho, la empresa estadounidense ya ha decidido quiénes van a ser sus nuevas representantes, mujeres que rompen con el estandar de belleza que ha reinado durante años en la sociedad: Priyanka Chopra, Megan Rapinoe, Valentina Sampaio, Adut Akech, Eileen Gu, Paloma Elsesser y Amanda de Cadenet.

No todas estas modelos son delgadas, blancas, jóvenes, mujeres cisgénero ni se han criado en el mismo estatus social. Sin embargo, todas ellas son válidas y bellas. En este sentido, el CEO de Victoria's Secret cree que sus ángeles habituales ya han cumplido su etapa, no son relevantes a nivel cultural ni representan, por tanto, las necesidades de las nuevas generaciones. Estos son los nuevos nombres que se pasearán por los famosos desfiles de la marca.

Priyanka Chopra

La actriz y cantante de origen indio Priyanka Chopra (Jamshedpur, India, 1982) alcanzó la fama mundial tras recibir el título de Miss Mundo en el año 2000, un éxito que se mantuvo con su llegada al cine en el año 2000, cuando participó en la película Thamizhan (2002). Desde entonces, ha participado en más de 50 trabajos audiovisuales, entre ellos, la exitosa ficción Quantico.

Chopra está volcada desde hace años en la defensa de los derechos humanos y trabaja con diversas organizaciones no gubernamentales. En 2019 formó parte de The Global Citizen Movement, un programa dirigido por National Geographic sobre la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad. Además, ha representado a diferentes causas junto a UNICEF y su propia fundación, The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education, que se encarga de apoyar y defender la educación y la salud de la población infantil en India.

Megan Rapinoe

"A menudo me sentí fuera de las marcas en la industria de la belleza y la moda, y estoy encantada de crear un espacio que vea el verdadero espectro de todas las mujeres", dice Megan Anna Rapinoe (California, EE UU, 1985) en la web de la nueva campaña del proyecto The VS Collective. Futbolista profesional y activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ahora pasa a ser un nuevo ángel.

La deportista, que juega en el equipo OL Reign de la National Women´s Soccer League, participó con la selección femenina en la que ganaron la Copa Mundial Femenina de Fútbol en el año 2015 en Estados Unidos. Y eso no es todo, ya que fue elegida como Mejor Jugadora por la FIFA en el año 2019.

Valentina Sampaio

El caso de Valentina Sampaio (Ceará, Brasil, 1996) es un poco distinto al de sus compañeras. La modelo y actriz brasileña pasó a formar parte del equipo de Victoria's Secret en 2019, siendo así la primera modelo abiertamente trans de la marca. Un año después, se convirtió en la primera modelo trans de Sports Illustrated Swimsuit Issue. Cabe decir que en 2017 Sampaio se convirtió en la primera mujer trans en ocupar la portada de Vogue Paris.

La modelo es activista por los derechos LGTBIQ+. "Me gustaría seguir creciendo, empujando y alzando mi voz para mi comunidad y deseo que el mundo esté más lleno de amor, que seamos más unidos y amables entre nosotros", explicaba en 2019 a la revista Vogue, donde confesó sentirse una mujer "privilegiada".

Adut Akech Bior

Adut Akech Bior (Sudán del Sur, 1999), de origen sursudanesa-australiana, hizo su debut en la pasarela como exclusiva de Yves Saint Laurent en el año 2017, llegando a participar en más de 18 desfiles en la colección primavera-verano de la marca en 2018. Desde entones, no ha parado de trabajar para grandes marcas, algo que, quizá, de pequeña, no podía imaginarse. Y es que la modelo nació en un campo de refugiados de Kenia.

"Soy una refugiada, es lo que soy, y no me avergüenzo ni me enfado por ello. Sí, soy una ciudadana australiana y soy una sursudanesa australiana, pero sigo siendo una refugiada", explicó a The Guardian en 2017.

Eileen Gu

Eileen Gu (California, EE UU, 2003) es una deportista estadounidense que compite por China en esquí acrobático. De hecho, llegó a ganar tres medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Acrobático de 2021, oro en las pruebas de halfpipe y slopestyle y bronce en el salto grande. "Estoy muy orgullosa de ser parte del colectivo Victoria's Secret e increíblemente emocionada de ver cómo este grupo de mujeres dinámico y empoderado ayudará a contribuir al futuro de una marca tan icónica", explicó tras conocerse su nueva aventura profesional.

Paloma Elsesser

Paloma Elsesser (Londres, Reino Unido, 1992) es una modelo estadounidense de tallas grandes que ha desfilado para firmas como Fenty, Alexander McQueen, Lanvin y Fend. De madre afroamericana y padre chileno, Elsesser no solo entra dentro del plano de las llamadas modelos curvy, sino que también representa multiculturalidad debido a sus orígenes. La edición estadounidense de la cabecera Vogue la puso en su portada en enero junto al título Los valores de Vogue de 2021.

Amanda de Cadenet

Amanda de Cadenet (Londres, Reino Unido, 1992) es una fotógrafa y escritora que inició su carrera en el plano del entretenimiento en la década de 1990. Al principio, como presentadora de las series británicas The Word y The Big Breakfast y, después, como actriz en Los Ángeles, donde actualmente reside. A comienzos de los 2000 se hizo muy conocida entre la crónica social y empezó a trabajar como fotógrafa. Entre sus últimos proyectos se encuentra el programa de entrevistas que presenta en la televisión estadounidense, Lifetime Channel.