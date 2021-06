CCOO afirma que l'empresa que gestiona el Centre Dona 24 hores denega permisos de conciliació

Aquest centre depèn de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i és un recurs públic gratuït que dona una atenció integral a les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics.

Un equip multidisciplinari format per treballadores socials, psicòlogues i advocades presta l'assistència del servici d'atenció directa o del servici d'atenció telefònica.

CCOO afirma que des de fa més de dotze anys les treballadores podien gaudir les vacances en períodes de deu dies i fins a final d'any, amb l'objecte de poder conciliar la vida laboral i familiar, però EULEN com a empresa gestora del servici "ara nega aquesta possibilitat".

Així mateix, assegura que "tampoc respecta el Pla d'Igualtat que l'empresa va aprovar per al període 2019-2023" quant a que les treballadores amb menors que per conveni regulador o sentència judicial de separació o divorci que només poden coincidir amb els seus fills en calendari escolar, tindran dret al fet que el gaudi d'almenys set dies naturals de vacances coincidisca amb aquest calendari.

Un altre aspecte que reconeix el pla i "incompleix" Eulen és que les persones treballadores podran sol·licitar per a atendre assumptes familiars, a càrrec de les seues vacances anuals, fins a tres dies naturals preavisant amb una antelació mínima de 72 hores.

Aquest sindicat ha denunciat davant la Inspecció de treball que l'empresa "no només rebutja el compliment del gaudisca vacacions i les mesures de conciliació del Pla d'Igualtat, també denega permisos reconeguts en el conveni col·lectiu al·legant qüestions organitzatives".

Aquests són els relacionats amb els dies de lliure disposició o excedències per a atendre a familiars (fins el 2º grau de consanguinitat) que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no puguen valer-se per si mateixos.

Des de la FSS CCOO-PV "no comprenem que un servici format per dones i que atén a un col·lectiu tan vulnerable siga tractat amb tan poc respecte" i creu que aquest comportament és "un clar exemple de com es prioritzen els beneficis enfront de les necessitats dels servicis públics i sobretot, de col·lectius vulnerables".