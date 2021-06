Una veintena de centros gallegos ofertará el próximo curso 13 másteres para 540 titulados de FP media y superior

Se trata de un nuevo "hito" de la FP en Galicia, tal y como lo ha definido este viernes el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, en el acto de presentación de estas nuevas titulaciones celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago, ante la presencia de decenas de responsables de centros.

Estos másteres se cursarán en 21 centros específicos repartidos en 27 grupos de 20 alumnos cada uno, que estarán esparcidos por Cullerado (2 clases en el futuro CIFP Universidade Laboral) y las siete ciudades gallegas: Vigo (6), A Coruña (4), Ourense (2), Lugo (5), Santiago (2), Pontevedra (2) y Ferrol (4). Tendrán una duración que oscilará entre las 300 y las 720 horas, en función de la opción escogida.

La mayoría de los másteres ofertados son de carácter técnico, sobre materias como la ciberseguridad, el 5G, la fabricación inteligente, el desarrollo de videojuegos y el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, a lo que hay que sumar otras como panadería y bollería artesanales.

Para Román Rodríguez, son áreas que "les van a abrir a los estudiantes las puertas de los trabajos del futuro". Además, permitirán que las empresas del sistema productivo gallego "puedan tener personas más formadas" y ser "más competitivas", ha agregado.

OFERTA DE FP DUAL

En el mismo acto, el conselleiro de Educación también ha presentado la oferta de FP Dual del próximo curso, con una previsión de alcanzar los 163 ciclos en 57 centros, con unos 2.300 matriculados y con la colaboración de 571 empresas.

De todos ellos, serán totalmente nuevos 99 proyectos en 49 centros, que pondrán a disposición del alumnado 1.400 plazas en total, con la colaboración de 374 compañías adheridas.

Entre las iniciativas que se añadirán a la oferta del próximo curso 2021/22, están los FP Duales en sectores "tan diversos como agraria, comercio y márketing, fabricación mecánica, hostelería o sanidad", ha detallado.

Asimismo, Rodríguez ha destacado el "esfuerzo" realizado por su departamento y los centros para extender esta opción formativa hasta "la treintena de ayuntamientos de toda la geografía gallega". En este sentido, ha puesto el foco en que no solo se involucran en estos proyectos grandes firmas, sino tambien "pequeñas y microempresas".

Tanto para los nuevos másteres como para el FP Dual, el plazo de admisión del alumnado se abrirá dentro de una semana, el próximo viernes 25 de junio.

"GRANDES HITOS" DE LA FP EN GALICIA

El titular educativo de la Xunta también ha aprovechado el acto para repasar los "grandes hitos" de la FP en Galicia en la última década, entre los que ha destacado el incremento de centros integrados -de 11 a 23 de 2009 al próximo curso-, de viveros de empresas -de seis a 26- y de alumnos -un 60 por ciento más-.

De igual modo, ha asegurado que estos ciclos cuentan con una inserción laboral de "más del 85 por ciento", que supera "el 90 por ciento" en caso de la Dual. Todo ello, ha dicho, es "fruto del trabajo ejemplar del profesorado, de los directores de los centros" y "por supuesto del alumnado, que muestra día a día su talento".

A esto ha añadido el apoyo y la "confianza" del tejido empresarial gallego: "Fue también un pilar fundamental en la revolución de la FP, porque sin centros de trabajo reales en los que hacer prácticas, la cualificación de los alumnos no sería tan excelente".

Gracias a todo ello, y aunque queda "mucho por hacer", ahora la Formación Profesional es una enseñanza "de prestigio" y se configura como "una oportunidad". Está "muy lejos de los tiempos en los que era percibida como una alternativa de segunda", ha afirmado el conselleiro.

LEY ESTATAL DE FP

En este contexto, Rodríguez también se ha referido a la nueva ley estatal de FP que prepara el Gobierno central, ante su temor de que suponga "un freno o un retroceso respecto a los grandes avances" de esta modalidad en Galicia.

Y es que el conselleiro no está preocupado por "el documento en sí", sino por el hecho de que el trámite parlamentario acabe siendo "un mercadeo" como, a su juicio, lo fue la aprobación de la última ley educativa -la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá'-.

"Espero (que la nueva norma) no estropee lo que funcione bien, que no se haga una ley partidista, con una perspectiva única desde la perspectiva política y que tenga confianza en la FP y en sus profesionales. Y que escuche a las comunidades", ha insistido, para seguidamenta afear que hasta el momento "no hubo ningún tipo de contacto" entre el Ministerio y los gobiernos autonómicos para abordar este nuevo marco. "Nos fuimos enterando previamente por los medios de comunicación", ha afeado.

Eso sí, el conselleiro ha reivindicado que "algunas de las cuestiones que se plantean" en esa nueva ley de FP, como es el caso de los ciclos plurilingüe, en Galicia ya se llevan desarrollando "desde hace tiempo".

"El nuevo marco jurídico veremos cómo se desarrolla, cómo se va adaptando y si no genera más perjuicios que beneficios", ha dicho.