Sanitat farà quasi 7.000 contractes i obrirà 32 consultoris en localitats turístiques aquest estiu

En concret, pel Pla de Vacances, que contempla les substitucions per a cobrir les vacances del personal sanitari, es contractaran 6.500 professionals, i per al Pla de Reforços dels centres d'Atenció Primària i Consultoris d'estiu en les zones de major afluència altres 440. Es tracta d'un increment de 2,2 milions d'euros enguany, un 3,5% més que en 2020, any en el qual es van destinar 62,7 milions d'euros a tots dos plans estivals.

Sobre aquest tema, la directora general de Recursos Humans ha destacat que amb aquest pla es garanteix l'assistència "en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, tant en els municipis turístics que veuen incrementada la seua població com en els no turístics", afig

El pla de vacacances o substitucions del personal sanitari està dotat amb 59.674.186,64 euros, d'acord amb les necessitats plantejades pels diferents departaments, i contempla un total de 6.500 llocs.

Entre altres categories, el 32,2% correspon a infermers o infermeres, el 24,2% a personal tècnic de cures auxiliars d'infermeria i el 10,6% a personal facultatiu. A aquest pla de vacances de personal assistencial cal sumar, en l'àmbit de Salut Pública, un pla de vacances específic de 719.188, 95 euros.

El programa de Reforços d'Estiu, per la seua banda, està dotat amb 4.545.537,01 euros i contempla la contractació de 440 professionals.En concret, 117 en la província de Castelló, 205 en la província de València i 118 a Alacant.

Les noves contractacions aniran destinades tant a reforçar els centres d'Atenció Primària ja existents com a la posada en funcionament de la xarxa de consultoris d'estiu habilitats per a atendre a la població desplaçada, situats estratègicament en els municipis i zones turístiques de major presència durant aquesta època de l'any.

Aquests professionals s'han assignat a un total de 102 centres d'Atenció primària (15 en la província de Castelló, 29 en la d'Alacant i 58 en la de València).

CONSULTORIS D'ESTIU

A més, s'ha programat l'obertura de consultoris d'estiu en localitats amb notable augment de la població estival: 17 d'ells en la província de Castelló, 11 a València i 4 a Alacant.

Els consultoris d'estiu que s'obrin en la província de Castelló són els d'Alcalà de Xivert-Alcossebre-Les Fonts; Peníscola-Peñismar; Peníscola- Sorolla; Almassora La Torre; Benicàssim-Atlanta; Benicàssim-Azulmar; Benicàssim-Vilamar; Orpesa-La Petxina; Orpesa-La Marina; Oropesa-Avinguda del Mar; Benicàssim-Vila-real; Castelló- Marjaleria; Torreblanca-Torrenostra; Borriana-Grau; Moncofa; Nules i Xilxes.

En la província de València, s'obrin consultoris d'estiu per a atendre a la població desplaçada a Puçol platja; El Puig Santa María; Bellreguard platja; Piles; Daimús platja; Miramar platja; Tavernes platja, Xeraco, Cullera-Mareny de Sant Llorenç i, a Sueca, Els Palmeretes i el Mareny Blau.

En la província d'Alacant, obriran els consultoris Alacant-Urbanova; Santa Pola-Casa del Mar; Santa Pola-Est i Santa Pola platja.

A més, enguany s'incorporen als reforços d'estiu els recursos mòbils del Servici d'Urgències i Emergències Sanitàries aportant un vehicle d'intervenció ràpida amb el seu corresponent equip sanitari en cada província, la qual cosa suposa un increment de 27 professionals durant el període estival.