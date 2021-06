Las Brañas de Xestoso acogerán la primera ruta ornitológica de un programa de la Diputación de Pontevedra

En un comunicado, la institución provincial afirma que esta iniciativa busca "dar a conocer la riqueza ornitológica de la provincia" y "concienciar sobre la preservación de espacios naturales protegidos". Para ello, los 20 participantes de esta primera ruta estarán acompañados por "dos experimentados guías ornitológicos" de SEO Birdlife.

Además de las indicaciones de estas dos guías, los asistentes también recibirán material didáctico para la formación básica en el estudio ornitológico: una guía de aves en la que podrán ir anotando las especies avistadas durante el transcurso de la ruta por las Brañas.

Quien no pueda acudir a esta primera cita de 'Voando nas Rías Baixas' tendrá que esperar hasta septiembre para la siguiente actividad, en la Serra do Cando, también en Pontevedra. A partir de ahí, durante lo que quede de año el programa se trasladará al Complexo Intermareal Umia-O Grove; a la Ensenada de San Simón (Redondela); al Estuario do Río Miño (A Guarda); y a la Foz da Ramallosa (Nigrán)

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN

El paraje elegido para la primera ruta, las Brañas de Xestoso, son un espacio declarado Zona de Especial Conservación, que está protegido por la Rede Natura 2000. La Diputación pontevedresa las describe como "una magnífica representación de las sierras bajas interiores de la provincia de Pontevedra".

Para poder disfrutar al máximo de su paisaje, la institución provincial recomienda a los participantes vestir "ropa cómoda" y "calzado apropiado para moverse por el campo". También recuerda la importancia de aplicarse protección solar antes y durante la ruta.