Cs valora los "cambios radicales" que ha conseguido en Santander pese al "incumplimiento del pacto" del PP

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa para hacer balance de legislatura, en la que ha estado acompañado por el concejal de Cs, Felipe Pérez Manso.

A preguntas de la prensa, Ceruti ha señalado que, a diferencia de lo que dice públicamente la alcaldesa, Gema Igual (PP), "se está incumpliendo sistemáticamente el pacto", que en su opinión, la regidora ha presentado "como si fuera el resultado de un partido de fútbol", cuando, según el concejal, los diez puntos del acuerdo institucional, de la portavocía y de las concejalías, eran solo exigencias de Cs para cerrar el pacto. "Por lo tanto, si hay incumplimientos, solo hay de su parte", ha subrayado.

Al respecto se ha referido a la oposición del PP a crear una comisión de investigación del contrato de limpieza viaria, cuando en el pacto de Gobierno se recoge la transparencia.

En cuanto a la portavocía del equipo de Gobierno que ejerce Cs, Ceruti ha denunciado que es "una guerra abierta y declarada públicamente; es tan grosera la voluntad de incumplir que no hay mucho que decir".

Ceruti también ha salido al paso de sus continuas denuncias respecto a los incumplimientos, señalando "su obligación" de que lo firmado "se cumpla, porque no es para mí, es para los ciudadanos a los que prometimos que iban a cambiar las cosas en el Ayuntamiento. Y si no se cumple el pacto, no cambiarían".

En este sentido, ha dicho que su partido está "tirando contra viento y marea" y ha conseguido "cambios radicales", por ejemplo en el urbanismo y en "los grandes retos de la ciudad".

ORDENACIÓN FERROVIARIA

Al hilo, ha señalado que el lunes, la alcaldesa dijo, "saltando a la Concejalía de Urbanismo", bajo la dirección de Ceruti, "que iba a aceptar en septiembre lo que pusiera encima de la mesa Adif" -Igual declaró que quería reactivar el proyecto de integración ferroviaria después del verano, cuando habría que "acercar posturas"-, lo que para el edil "sería una declaración de guerra frontal".

Con todo, no ha querido ahondar en la cuestión porque el lunes mantendrá una reunión con Adif, "de la que ya ha habido algunos avances y en la que hemos expuesto que necesitamos más tiempo para desarrollar el proyecto. Conforme a lo que pactamos con el PP, no habrá ningún avance hasta que se tome la decisión", ha subrayado el edil, para quien el proyecto actual es "muy mejorable".

Ceruti ha recordado el plan de ruta marcado, que pasa por la aprobación del modelo de ciudad -que estará listo antes del próximo verano- y la convocatoria de un concurso de ideas simultáneo a la tramitación, para que se lance en cuanto se apruebe el plan de ciudad.

Para Cs, "no hay un problema de plazos", además de que la mayoría de los 180 millones previstos son "para la losa de hormigón que ha rechazado radicalmente la mayoría de los participantes en el proceso para el Plan General". "El proyecto no es bueno en función del precio que cueste, no es mejor porque cueste más, a lo mejor es mejor uno más barato, hay alternativas", ha dicho, apostillando que el PP "dejó pasar" un acuerdo anterior por 678 millones.

Además ha censurado que Igual señalase que el PP también tenía previsto un proceso de participación para la integración ferroviaria, que según Ceruti era "para decidir como adornar la losa por arriba".

"Es una exigencia ciudadana permanente, para todos los proyectos, que se tenga en cuenta a los ciudadanos", ha enfatizado al respecto.

BALANCE

Ceruti ha repasado la actuación de Cs en los dos años de legislatura en las áreas que dirige, como urbanismo, donde, entre otras, ha destacado que está a punto de salir el pliego para adjudicar la redacción del modelo de ciudad, cuyo equipo ganador será elegido por un jurado internacional.

También se han gestionado 16 modificaciones puntuales del plan general vigente, y continúan las negociaciones sobre La Remonta con el objetivo fundamental de "conseguir los terrenos para la ciudad".

En Cultura ha remarcado el futuro "apasionante a corto y medio plazo" de la ciudad, con proyectos de "primer nivel" como el Espacio Pereda o el Centro Asociado Reina Sofía. Y En otoño empezarán las obras tanto del MAS como de la Biblioteca Municipal.

También, se ha destinado en el presupuesto la mayor partida de lahistoria de la Concejalía para apoyar proyectos culturales, y se está trabajando en un nuevo portal de la Cultura.

En innovación, están "muy avanzados" los primeros proyectos del Ciudadano Inteligente (Smart Citizen) y se está renovando la plataforma de la Ciudad Inteligente (Smart City). También se están produciendo "avances significativos" en la digitalización de la tramitaciónadministrativa del Ayuntamiento.

En contratación, ha repasado el seguimiento de los contratos, como el de limpieza viaria, cuya resolución "avanza a mejor velocidad de lo que pueda parecer", y donde Cs impulsará la creación de una comisión de investigación pública; o el de Parques y Jardines, cuyo conflicto "hemos desatascado" y cuyo nuevo pliego está "muy avanzado", ahora en el servicio de Intervención.

SANTANDER VALE + DEPORTES

Con Cs se ha producido un "punto de inflexión en la gestión deportiva", ha dicho Ceruti, señalando que se están tramitando los primeros proyectos del Plan de Instalaciones que movilizará más de 8 millones de euros.

Entre otras actuaciones, el concejal del área, Felipe Pérez, ha informado que el 4 de julio comenzarán a venderse los bonos Santander Vale + Deportes, un total de 2.300 por importe de 50 euros cada uno, que podrán utilizarse en gimnasios y pequeños centros deportivos.

La próxima semana se llevará la aprobación al Consejo del Instituto Municipal de Deportes (IMD).