El festival Jazz a la Serranía recorrerà aquesta part de València entre juny i octubre amb diversos concerts

Així, han indicat que comptarà amb un cartell de concerts "d'extraordinària qualitat" per a respondre les exigències musicals més diverses en entorns de singular bellesa com són els pobles d'aquesta comarca" i han assenyalat que porta com una "alternativa musical i cultural a l'interior de València".

Igualment, els responsables del festival han apuntat que "l'aposta pel territori es potencia també per la presència de formacions i ensembles de jazz local" al costat de "prestigiosos músics de l'escena valenciana".

Jazz a la Serranía es presenta també com una oportunitat immillorable per a conéixer el treball d'un col·lectiu que desborda energia i dinamisme i gaudeix de gran consideració".

El festival ho obrirà la saxofonista Clara Juan per a donar pas "a un elenc de prestigiosos saxofonistes com són Vicente Macián i Joan Benavent". Les notes de jazz més bailables sonaren a través de l'Original Dixiland de Sedajazz i el Swingin' Affair i el ritme continuarà amb les fusions proposades per les formacions d'Alexey León & Antia Couto 'Proyecto Lecuona' Sedajazz Latin Blegue, la multiinstrumentista brasilera Thaïs Morell i el veneçolà Pancho Montañez Quartet, han agregat.

Així mateix, es comptarà amb "el colorit vocal de Marina Alcantud Col.lectiu; Eva Romero & Manuel Hammerlink amb el seu 'Victor Young Tribute'; l'Ester Andujar Quartet i l'especial i elegant sonoritat del duo integrat per Kontxi Lorente & Latino Blanco".

A més, "en un to més avantguardista" estaran "els pianistes Santi Navalón i Alfie Copovi amb un repertori tan innovador com a sorprenent". En el programa figura també el gypsy jazz, "que en les seues versions més genuïna i manouche oferiran Jorge Riera Gypsy Group i Valentina Manouche Project".

"SINGULAR QUALITAT"

'Jazz a la Serranía' busca "oferir una alternativa cultural a la reconeguda ruta de sol i platja de la costa de la Comunitat Valenciana", amb un itinerari que permet conéixer aquesta zona de la província de València personal.

Amb aquesta proposta i des de l'inici de l'estiu, el jazz posa so a les places d'aquesta zona d'interior valenciana i ofereix concerts "en enclavaments de singular qualitat acústica".

En el festival participen les localitats de Xestalgar, Villar del Arzobispo, Alcublas, Andilla, Benaixeve, la Llosa del Bisbe, Ahillas, la Yesa, Bugarra, Calles, Sot de Xera, Higueruelas, Xulella, Pedralba, Xelva, Alpont i Toixa.

En aquesta edició 'Jazz a la Regió muntanyenca' compta amb aportacions dels ajuntaments d'aquests municipis, de la marca Mediterranean Musix de la Conselleria de Turisme i de la Diputació de València, han precisat.