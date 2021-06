Laura Sánchez apoya a Rocío Carrasco: "Está ayudando a muchas mujeres en su misma situación"

Laura Sánchez se ha convertido en los últimos días en una de las protagonistas de la crónica social por sus declaraciones sobre el enfrentamiento judicial con su expareja, Aitor Ocio, por la custodia de su hija. Por ello, no es de extrañar que la actriz se animara recientemente a opinar sobre el caso de Rocío Carrasco.

Fue en un evento organizado por la Union Flamenca, en Sevilla, donde la artista respondió a los medios de comunicación sobre el relato de la hija de Rocío Jurado en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Sánchez explicó que no había visto todas las emisiones de la serie documental, aunque sí sabía que Carrasco hablaba en ella sobre sus episodios de malos tratos. Por ello, la actriz quiso definir a la de Chipiona como una mujer "valiente".

En este sentido, agradeció que su testimonio esté sirviendo a cientos de mujeres que se encuentren en la misma situación que ella. "Evidentemente, siendo un documental, está documentado", zanjó.

La modelo ha asegurado en varias ocasiones que durante la batalla en los juzgados contra el exfutbolista pasó momentos muy complicados que le han acabado afectando a su salud física y mental. "Si yo contara con detalles lo que he vivido, la gente fliparía. Sería una trilogía de terror", llegó a reconocer.

La intérprete también dijo que la diabetes que padece podría deberse a la guerra con Ocio y al no haber podido vivir la infancia de su única hija como a ella le hubiese gustado, pues, después de tener la expareja la custodia compartida, finalmente el juez mandó que la adolescente se marchara a vivir con su padre.

Asimismo, Sánchez explicó a comienzos de esta semana que había enterrado el hacha de guerra con Ocio puesto que se siente "en paz". "Ya le he perdonado e incluso le he dado las gracias personalmente por todo lo que me ha hecho aprender esta situación, pero eso no quiere decir que me lo mereciera", contó.