Compromís demana el desmantellament de Castor i diu que mantindre la planta costa 46.500€ diaris

Compromís ha denunciat aquest divendres en la planta terrestre de Castor -magatzem subterrani de gas situat enfront de la costa de Vinaròs-, la "lentitud" del Govern a abordar el desmantellament de la mateixa i ha exigit l'execució del Pla de Desmantellament valorat en 159,35 milions d'euros, després que la planta porte huit anys sense funcionament.

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha indicat que cada dia que aquesta planta segueix parada en aquest mateix lloc costa 46.500 euros el seu manteniment. "És una barbaritat veure que ningú assumeix responsabilitats. Es va saber per la nostra pressió que tenien un projecte calendaritzat per a desmantellar tot açò, però la realitat és que tot són excuses. Hem pagat 60 milions des que tenen el projecte", ha afegit.

El senador s'ha preguntat "què fa el PSOE i la ministra que va firmar aquestes plantes i quines intencions tenen amb aquesta planta i els pous submarins". "No entenem què volen, perquè no té sentit i ni PP ni PSOE estan per la tasca de depurar responsabilitats", ha remarcat Mulet.

El senador valencianista ha recordat que el 29 de gener de 2019 el Govern va anunciar en precampanya, com a "imminent", el desmantellament de les instal·lacions, "alguna cosa que encara no ha succeït quasi dos anys i mig després". "El pitjor és que no se sap ni quines mesures o comprovacions han realitzat per a comprovar la seguretat de les vàlvules, i tampoc hi ha un calendari de desmantellament", ha apuntat Mulet, qui ha afegit que "tan només paguen per un cadàver flotant i unes instal·lacions parades com si els diners gastats ací no foren de ningú o no valguera per a millors propòsits".

Evelio Monfort (PCDTDS) ha recordat que "el segellat provisional dels pous que tenia una vida de tres a cinc anys com a màxim excepcional, porta des de l'any passat caducat".

"GRAN ESTAFA I NEGOCI"

La diputada Belén Bachero ha lamentat que "la gran estafa i negoci per a Florentino haja acabat sent un desastre per a les arques públiques, a més dels més de 500 terratrèmols que van patir els veïns d'aquests pobles", per la qual cosa ha proposat canvis normatius perquè "alguna cosa així no torne a ocórrer".

Juan Marcos Bayarri, portaveu de Compromís Peníscola, ha lamentat que huit anys després del tancament la planta encara no estiga desmantellada, i s'ha preguntat "què passaria amb el sector turístic si hi ha alguna fugida", per la qual cosa ha demanat el desmantellament immediat.

El diputat Silverio Tena ha titlat de "inconcebible" estar pagant els milions anuals que costa el manteniment d'una planta de no funciona,"una cosa molt injust a més per al territori". Per la seua banda Mònica Álvaro ha assenyalat que "ací no es mou ni un pal ni un cable, l'estructura segueix ací viva i no volem oblidar". "Estem ací per a recordar que és necessari desmantellar, perquè no volem que la terra torne a tremolar sota Vinaròs mai", ha apuntat.

El membre de Compromís Vinaròs i exsenador, Jordi Navarrete, ha instat el Govern al fet que "d'una vegada" es prenguen mesurades per a garantir el desmantellament i que els usuaris del sistema gasístic i "els de sempre", com són els ciutadans, no siguen els qui "paguen la festa".

La coalició ha desplegat una pancarta amb el missatge 'Fora Castor', que ha sigut sostinguda per diferents representants de la comarca, Senat i Corts, com Juan Marcos Bayarri i Vicent Castell (Peníscola), Juan Carlos García i Jordi Navarrete (Vinaròs), les diputades autonòmiques Belén Bachero i Mònica Álvaro, el diputat Silverio Tena i Evelio Monfort, portaveu de la Plataforma en Defensa dels Terres del Sénia, al costat del senador Carles Mulet.

"POCA TRANSPARÈNCIA"

Mulet ha recordat la "poca transparència" del Govern amb aquest cas a l'hora de facilitar informació com ha passat aquesta mateixa setmana "en la qual no hi ha manera que concreten la legalitat de les remuneracions" i la negativa de la Taula del Senat a atendre la petició de creació d'una comissió d'investigació com han sol·licitat els 25 senadors necessaris.