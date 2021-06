ADSCV convoca els V Premis de Periodisme Sanitari

Aquests premis volen reconéixer i incentivar la cerca de l'excel·lència, la innovació i el rigor en el tractament dels fets dels professionals de la informació que treballen i publiquen de manera regular sobre assumptes sanitaris i metges a la Comunitat Valenciana, segons han informat fonts de la Generalitat.

El president de l'Associació de Dret Sanitari de la Comunitat Valenciana, Carlos Fornes, explica que "en el seu cinqué aniversari, la nostra Associació segueix apostant per posar en valor el treball dels professionals de la informació en un àmbit tan sensible com el sanitari".

Així, la primera categoria premiarà el millor treball periodístic de premsa, ràdio o televisió, en qualsevol format del gènere informatiu, ja siga en mitjans impresos o digitals, que tracte sobre temes relacionats amb l'àmbit sanitari i que s'haja publicat en qualsevol mitjà de la Comunitat Valenciana originalment en castellà o valencià, entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de juliol de 2021, tots dos inclusivament.

Els treballs que participen hauran d'inscriure's fins al 30 de setembre de 2021 mitjançant un correu electrònic a comunicacion@adscv.com

La segona categoria reconeixerà la trajectòria professional d'un periodista de constatada independència i compromís amb la idea de servici públic que constituïsca "un exemple i meréixer ser destacat per la seua trajectòria en el camp de la salut", segons les mateixes fonts.

EL JURAT I ELS CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat dels V Premis Periodisme Sanitari estarà compost per cinc periodistes d'acreditada experiència i prestigi a la Comunitat Valenciana. Es tracta del cap d'Informatius de Cadena COPE València i president del jurat, Vicente Ordaz, el cap de Secció de les Províncies, Arturo Checa, i el delegat de La Razón a la Comunitat Valenciana; Iñaki Zaragüeta.

A més, estarà integrat per la redactora de Levante-EMV i guanyadora del premi a la trajectòria professional en els IV Premis de Periodisme Sanitari 2020, Victoria Salinas, i el guanyador del premi al millor treball periodístic en els IV Premis de Periodisme Sanitari 2020, i articulista a València Plaza, José Ricardo Seguí.

Per a seleccionar el treball premiat, el jurat valorarà l'interés informatiu, la qualitat narrativa de la història, la investigació pròpia, el rigor en el tractament dels fets, la independència, l'originalitat i la contribució del treball en el periodisme i la societat. L'acte d'entrega dels guardons tindrà lloc durant el mes de novembre de 2021.