Mor José Paredes Castaño, "pare de la primera sabata esportiva espanyola"

Des de la mercantil José Paredes Castaño-que va morir als 88 anys després de patir un accident amb el seu cotxe en la població de Sucina, segons va informar La Opinión de Murcia- "deixa un gran buit en el món del calçat, en la ciutat d'Elx i en tots els espanyols que van portar unes Paredes".

José Paredes Castaño, un dels empresaris "més rellevants de la Comunitat València i que va convertir Elx en bressol del calçat", va nàixer el 12 de novembre de 1932 en la ciutat il·licitana. Casat amb Genoveva Coves Hernández, el matrimoni va tindre 5 fills, Antonio, Francisco, Clara, José i Rafael.

En 1953, després de finalitzar el servici militar, quan va fundar la seua primera empresa dedicada a la fabricació de sabates de cavaller en el pati de la seua casa. Un any després, va crear la marca Paredes, centrada en els seus inicis en la fabricació de calçat de cavaller, reinventant-se anys després i introduint-se en el món del calçat de muntanya i de seguretat laboral.

Ja en 1973 es va aventurar a la fabricació del calçat esportiu i de temps lliure, introduint per primera vegada a Espanya el concepte del calçat ideal per a fer esport. L'èxit que va aconseguir va ser tan gran que, a partir d'ell i de la seua marca, van començar a sorgir marques nacionals, moltes d'elles il·licitanes fent d'Elx i per tant de la província d'Alacant, referent nacional en la fabricació de calçat.

Però encara així, José Paredes, va aconseguir mantindre la seua marca en el més alt fins als anys 80, convertint-se en líder nacional de vendes en calçat esportiu, subratllen. A partir d'aleshores, la marca va patir una metamorfosi i l'il·licità va cedir l'empresa als seus fills.

DIVERSIFICACIÓ

La família Parets no només té com model empresarial el calçat. A través del Grup Paredes Holding, l'emprenedor José Paredes va continuar diversificant els seus negocis familiars i va crear reeixides empreses en sectors tan dispars com la construcció, l'agricultura i l'automoció.

Pel que fa al model de negoci automobilístic, José Paredes va apostar directament per la seua segona generació, els seus fills, perquè pilotaren aquest nou projecte empresarial. La seua singladura després de 30 anys d'experiència els ha convertit en referent en la província d'Alacant amb instal·lacions i distribució de diferents marques en tota la província.

Establit des de fa diverses dècades en la seua finca de caça prop de Múrcia i comptant amb quasi 90 anys, no va deixar mai d'estar vinculat als seus quefers empresarials, conclouen.