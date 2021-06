Cinema Jove converteix el Principal en un institut per a una inauguració inspirada en Romeo i Julieta

L'òpera prima experimental de Carey Williams va tindre un "gran acolliment" en Sundance i en paraules del director de Cinema Jove, Carlos Madrid, "és tremendament atractiva en les seues formes, plànols, música i, sobretot, perquè reflecteix més que cap altra pel·lícula que puguem veure en el panorama actual, la forma de relacionar-se entre els més joves".

La renovada versió de "Romeo i Julieta" incorpora a la trama les xarxes socials Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Spotify, Facetime i Facebook, i està ambientada en Verona (Califòrnia). Com és habitual, la gala s'emmarca dins d'un esdeveniment teatralitzat, conduït per l'actor i director Jaime Pujol, en el qual a poc a poc se n'aniran desgranant els continguts del festival a través d'un fil argumental de diversos personatges.

Per a l'ocasió, els personatges són alumnes d'un institut que afronta l'últim dia del curs escolar. Totes les trames entre ells són prèvies a visitar el festival Cinema Jove.

ARRANCA LA SECCIÓ OFICIAL

En la Secció Oficial de llargmetratges a concurs, demà s'estrenen la danesa "The Penultimate", del director Jonas Kærup Hjort, i la brasilera "The First Death Of Joana", de Cristiane Oliveira. La primera és una sàtira sobre l'existència humana en temps de confinament global.

"Tots estem en conflicte, tots estem atrapats en situacions de les quals no podem escapar, fins i tot encara que uns altres pensen que podem. En un món buit de significat, aquesta pel·lícula planteja la qüestió del significat", ha destacat el seu director Jonas Kærup, que en la seua òpera prima fa una volta de rosca als laberints kafkians amb ressons de Roy Andersson.

Per la seua banda, la proposta d'Oliveira és "un drama sobre la pèrdua familiar que conviu amb la delicada composició sobre el despertar adolescent a la sexualitat".

En declaracions de la seua directora, la protagonista de la seua segona pel·lícula "no està satisfeta amb les respostes que els adults donen a les seues preguntes, i eixa és la raó per la qual crea un univers particular que l'ajuda a elaborar les seues pròpies respostes".

WEBSERIES

Un total de huit produccions d'Holanda, Espanya, el Canadà, Austràlia i Argentina competeixen aquesta edició en la Secció Oficial de Webseries de Cinema Jove, que un any més posa de manifest la capacitat del format per a reinventar-se.

La secció, que consta de projeccions, taules redones i trobades amb el públic, es concentra durant aquest cap de setmana en la Sala 7. En la seua primera jornada s'han programat els títols "Dounia", "Válidas" i "1 de esos días".

La canadenca "Dounia" està molt arrelada en el nostre present. Aquesta sèrie d'animació sobre una xiqueta refugiada plasma la vida diària dels menors exiliats en la seua integració en una nova cultura.

La creadora d'origen sirià Marya Zarif aborda el desarrelament, la resiliència i la convivència en una sèrie que s'ha convertit en novel·la gràfica. Dounia vé des de lluny i porta amb ella tot un món.

"Válidas" està protagonitzada per les impulsores del podcast més escoltat actualment a Espanya, "Estirando el chicle", Carolina Iglesias i Victoria Martín (Percebes i Grelos). La parella d'actrius i el creador de la webserie, Nacho P. Pardo, visitaran València per a participar en una trobada amb el públic en el qual aprofundiran en la trama de la seua producció, que amb humor hilarant explora les dificultats de ser còmica al nostre país.

Finalment, la webserie l'Argentina "1 de esos días" simbolitza amb humor la cerca de la identitat, l'absurd de la vida quotidiana i la perseverança malgrat tot, a partir de l'odissea d'un dia en la vida d'una xica que de camí a una festa ha d'enfrontar-se a tot tipus d'obstacles.

Produïda remotament des de Nova York, la sèrie destaca per la seua realització en format vertical. La jornada es completa amb una taula redona per a professionals i públic.

El fundador de la productora de demanda especialitzada Newbe, Jeroen Koopman, detallarà la seua transició de les webseries a produccions seriades de major durada, així com l'experiència de la productora, que treballa majoritàriament per a mercat internacional de plataformes de video sota demanda (SVOD) com Netflix i HBO, en coproduccions internacionals com el 'reboot' de la sèrie australiana "Heartbreak High".

CICLE VALÈNCIA CAPITAL DEL DISSENY

En el seu homenatge a la designació de València com a Capital Mundial del Disseny 2022, Cinema Jove ha programat en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània repartits en dos dies.

"La idea és brindar propostes diferents per a alimentar l'ànima de les futures figures dedicades a la creativitat i el disseny" destaca el comissari del cicle, Javier La Casta, director d'estratègia i disseny d'Estudio Néctar.

Aquest dissabte, s'ha programat "Making it" (Tony Moorman, 2015), on s'incideix en els aspectes no sempre fàcils de viure de la il·lustració.

La pel·lícula arreplega els testimoniatges dels autors nord-americans Eric Fortune, Andrew Bawidamann i Brian Ewing sobre l'educació, el model de negoci i el futur del sector.

La jornada es completa amb la projecció de 'El hombre que diseñó España' (Andrea G. Bermejo i Miguel Larraya, 2019), on es mostra el treball d'un referent per a les noves generacions, José María Cruz Novillo, el pioner que va redissenyar la imatge del nostre país en l'època de la Transició.