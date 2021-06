El Real Madrid pierde a su capitán, Sergio Ramos se marcha del equipo que lo ha visto crecer tras 16 temporadas colmadas de triunfos. El club blanco pierde a uno de sus jugadores más emblemáticos, el defensa que se elevó hasta el cielo de Lisboa en el minuto 93 para hacer realidad el sueño de la Décima. Cuatro Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España resumen la carrera de un veterano Sergio Ramos que llegó al equipo madrileño con apenas 19 años.

Ahora queda por ver cuál será el futuro del sevillano y si seguirá jugando en LaLiga Santander o debutará en otra de las ligas europeas. Este viernes, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han hecho sus apuestas; el colaborador José Luis Pérez ha apuntado que el capitán madridista ya ha descartado fichar por el Sevilla FC y la opción del Barça quedaría también desechada. Por lo tanto, la última oportunidad para que el central se quede en España sería fichar por el Atlético de Madrid.

Este escenario parece ser de agrado para los colaboradores de la mesa política, para todos excepto para la presentadora que prefiere que el sevillano elija otro club para continuar su carrera como jugador. La conductora de El programa de Ana Rosa es una ferviente aficionada del equipo rojiblanco y, según ha explicado, la rivalidad legendaria entre los dos clubes madrileños hace que no considere la idea de que el excapitán merengue pise suelo colchonero.

"Cada vez que en el Metropolitano viéramos a Sergio Ramos nos acordaríamos del minuto 93 donde perdimos la copa", ha comentado la periodista en directo. "Hay que avanzar y pasar páginas en la vida", ha añadido Esther Palomera que también es aficionada rojiblanca. "El fútbol es sentimiento, no tiene razón", ha bromeado otro de los colaboradores. "Sergio Ramos es una leyenda y que el Real Madrid le tiene que estar eternamente agradecido, pero otra cosa es que vaya a pisar el Metropolitano. ¡Hasta ahí podríamos llegar!", ha anotado Quintana.

Palomera ha bromeado con su compañera y la ha calificado de "rencorosa" por no poder olvidar la derrota del Atlético de Madrid contra el Real Madrid en la final de la Champions. "No es rencorosa, es que tú no eres atlética ni nada", ha ironizado la presentadora. "Es tener memoria, no es rencor", ha sentenciado Pérez. La colaboradora ha querido defenderse de las acusaciones de sus compañeros y ha comentado que cuando pasa por la M-30, zona en la que estaba el Estado Vicente Calderón le invade la nostalgia.