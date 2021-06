"Esto no va de repartos, va de proyectos", dice Maroto sobre los fondos europeos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, la socialista Reyes Maroto, ha insistido este viernes en que el acceso a fondos del programa Next Generation de la Unión Europea no ha de interpretarse como una 'carrera' entre comunidades autónomas. "Esto no va de repartos, va de proyectos", ha apuntado.