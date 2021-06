Els valencians preveuen gastar aquest estiu 925€, un 5% més que en 2020 i un 23% menys que en període pre COVID-19

20M EP

NOTICIA

Els consumidors de la Comunitat Valenciana preveuen gastar aquest estiu 925 euros enfront dels 811 euros de l'anterior, la qual cosa suposa un augment del 5 per cent de la intenció de desemborsament de 2020. Si es realitza una comparació amb el període pre-pandèmia, aquesta intenció de despesa se situa un 23 per cent per davall del declarat en 2019 i comparat amb la mitjana nacional, la despesa prevista pels valencians, és un 9% inferior al declarat per la mitjana d'espanyols.