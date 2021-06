Quién es Megan Rapinoe, de jugadora de fútbol a modelo de Victoria's Secret

La popular marca de lencería femenina, Victoria's Secret, ha comenzado una nueva etapa tras las profundas críticas por los estándares de belleza que promovían y el canon estético que fomentaban desde que fue fundada en 1977. Por ello, la compañía ha decidido prescindir de sus ángeles que han estado presentes durante décadas e incorporar a nuevas mujeres elegidas por sus logros que representen realmente a la mujer.

"Necesitábamos dejar de prestar atención a lo que querían los hombres y, en cambio, girar en torno a lo que quieren las mujeres", destacaba el director ejecutivo de la compañía, Martin Waters. Uno de los nuevos rostros que representará a la firma es el de la popular jugadora de fútbol, Megan Rapinoe.

Estrella del fútbol estadounidense y activista por los derechos LGTB

"A menudo me sentí fuera de las marcas en la industria de la belleza y la moda, y estoy encantada de crear un espacio que vea el verdadero espectro de todas las mujeres", señala Megan Rapinoe en la web de la nueva campaña del proyecto The VS Collective.

Megan Anna Rapinoe, nacida en California en el año 1985, es una futbolista estadounidense profesional que juega como extremo o centrocampista en el equipo OL Reign de la National Women´s Soccer League. De hecho, participó con la selección femenina en la que ganaron la Copa Mundial Femenina de Fútbol en el año 2015 en Estados Unidos.

Asimismo, Rapinoe ha ganado la medalla de oro con su equipo en el Mundial que tuvo lugar en el año 2019 y fue Bota de Oro, Balón de Oro y MVP. La estrella del fútbol también fue elegida como Mejor Jugadora por la FIFA en el año 2019.

Además de su faceta profesional, Rapinoe es conocida por ser una firme defensora de los derechos de las personas LGTB y por ser activista por la igualdad de género y por la visibilidad del fútbol femenino.