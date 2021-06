Nova ORA a València a partir del dilluns: tarifes congelades i es podrà desaparcar

La nova contracta de l'Ordenança Reguladora d'Aparcament (ORA), que substitueix a l'actual, vigent des de fa més de 15 anys, entrarà en vigor dilluns que ve, tal com ha anunciat aquest dijous l'edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. Aquest nou contracte, gestionat per l'empresa EYSA, començarà a funcionar amb 5.431 places d'estacionament regulat i 195 parquímetres.

El responsable de l'Ajuntament va indicar que "la principal novetat" és que "també es podrà desaparcar", és a dir, "que si algú paga per dues hores però només gasta una, podrà optar per acostar-se al parquímetre i acumular en un moneder la fracció de diners que no ha utilitzat per a utilitzar-la la pròxima vegada".

Eixe moneder tindrà un "codi personal d'accés" en el qual s'aniran acumulant les fraccions de diners no consumides.

Així mateix, el responsable municipal ha ressaltat que "per primera vegada, els parquímetres seran de propietat municipal". "En l'anterior contracta, la ciutat anava pagant eixos parquímetres que després eren propietat de l'empresa. Ara mateix, els paguem i amortitzem però serem propietaris i incorporem així recursos a l'Ajuntament, li permetrà estalviar", ha asseverat durant la presentació d'aquests dispositius.

Els 195 nous parquímetres que s'han instal·lat en diferents punts de la ciutat disposen d'il·luminació led i pantalles en diferents idiomes, permeten el pagament amb targeta, estan connectats a la xarxa mòbil i disposen de panells solars.

Giuseppe Grezzi ha afirmat que es tracta de "parquímetres amb una tecnologia molt avançada, de pantalla tàctil, molt fàcil i molt intuïtiva". Per a poder aparcar, a més, serà preceptiu inserir la matrícula de l'automòbil.

"Els parquímetres incorporen una sèrie de millores, la primera és que serà preceptiu inserir la matrícula per a poder aparcar el vehicle, això es podrà fer en els mateixos parquímetres, però també a través de les apps, aquesta la de l'ajuntament i altres d'aparcament", ha dit.

A més, pròximament, un 35% dels nous parquímetres disposaran de sensors de contaminació. Aquests se situaran "en la localització més adequada per a tindre encara més informació sobre la qualitat de l'aire de la ciutat i més capil·laritat sobre els nivells de contaminació per zones", segons ha manifestat l'edil.

L'entrada en vigor de la nova contracta comportarà la congelació de les tarifes i l'adequació dels horaris a la nova Ordenança de Mobilitat, que va entrar en vigor l'any 2019.

L'horari general serà de 9.00 h a 21.00 hores en totes les zones regulades, excepte les que estan situades en els districtes de l’Olivereta, Patraix (excepte Tres Forques), Benimaclet, Rascanya i els barris de l’Amistat, Albors i Camí Fons, que no tindran regulat l'estacionament el dissabte a la vesprada, va precisar el Consistori valencià.

La vigilància de les zones d'aparcament es farà amb personal a peu de carrer encara que també s'incorporen quatre vehicles elèctrics amb càmeres que dotaran al servei de la tecnologia més avançada.

D'altra banda, la Regidoria de Mobilitat Sostenible estudia també les peticions de diversos barris de la ciutat per a instaurar zones taronges d'aparcament per a residents. Entre els barris que s'han dirigit a aquest departament municipal per a sol·licitar zones taronges, Grezzi ha citat l'entorn de la plaça de bous i les zones de Russafa, Ciutat Vella, Benimaclet i el Cabanyal, entre altres.

Càmeres a Ciutat Vella

Grezzi ha reiterat aquest dijous que les càmeres per a controlar l'accés de vehicles a Ciutat Vella estan marxa encara que sense que el sistema haja entrat en vigor i ha insistit que la voluntat del seu departament és que entren en funcionament "com més prompte millor" encara que no ha requerit dates.

El responsable municipal ha comentat que s'ha donat "compte de manera periòdica" de l'estat d'aquests elements i ha explicat que al novembre, a partir d'un acord de la Junta de Govern Local, es va començar la seua instal·lació i tot el procés per a posar en marxa el control de vehicles en aquesta zona de la capital valenciana.

Així, ha apuntat que "es procedia a la posada en marxa del reglament" i s'informava les persones interessades perquè es donaren d'alta en el sistema i justificaren el seu "dret a accedir amb el seu cotxe" a Ciutat Vella. Igualment, ha insistit que es va determinar que "hi hauria un mes de prova" a partir de la posada en marxa definitiva, encara que ha matisat que "eixa circumstància encara no s'ha donat".

"Hem treballat de la manera més efectiva possible perquè tot funcionara perfectament", ha manifestat l'edil, que ha agregat que "s'estan acabant els treballs per a posar en marxa les aplicacions mòbils i la plataforma web perquè tots els interessats entren en el seu apartat personal, veure la documentació i els vehicles autoritzats".

"Estem acabant eixos treballs. Quan s'acaben informarem de la posada en marxa d'eixe mes de prova per a veure que tot funciona, informar els que no s'han donat d'alta", ha afirmat el regidor.

Grezzi ha asseverat que "diàriament" s'estan "rebent peticions" per a donar-se d'alta en el sistema però no les ha quantificades. "Les càmeres estan recaptant dades interessants per a fer els estudis que es necessiten en aquestes coses", ha dit encara que ha matisat que no s'ha donat encara el començament de la fase de proves.

L'edil ha atribuït eixe retard al treball que es fa "perquè la plataforma funcione bé", atés que és "important que des del principi funcione bé". "Quant estiga informarem. La voluntat és com més prompte millor", ha declarat.