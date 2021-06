Agustín Bravo recuerda en 'Está pasando' su incómodo momento con Isabel Pantoja en Canal Sur: "Es agua pasada"

Agustín Bravo está más de actualidad que nunca desde que fuera concursante de Supervivientes 2021. Pero, tras su expulsión, parece que ahora su futuro profesional ha mejorado, pues con la marcha de Inés Ballester de Está pasando, le ha cogido el relevo en Telemadrid.

Este miércoles, José Manuel Parada visitó el plató del programa autonómico y recordó el famoso momento que vivió el presentador en 1993 con Isabel Pantoja en Canal Sur, algo que los rumores apuntan que propició su despido de la cadena andaluza.

"¿Crees que fue ella la que te dejó sin trabajo en Canal Sur?", le preguntó Jorge Javier Vázquez en una gala del reality. "Ya lo hablé en Sálvame y yo dije que no tengo ninguna prueba, que no puedo afirmarlo, pero estoy seguro de que [ella] no ayudó a que continuara", respondió él entonces.

"Cuando tú eras una estrella de la tarde de otra televisión autonómica, tú hablaste de la Pantoja y te fue fatal. Y digo: 'mira si es atrevido que vuelve otra vez'", le dijo Parada a Agustín Bravo mientras estaban hablando sobre la cantante en Está pasando.

A Agustín Bravo le perseguirá siempre el famoso "ESTOY CANSADA" de la Pantoja en Canal Sur 😅😂 pic.twitter.com/zRo3xXMpzF — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) June 16, 2021

"Yo creo que eso ya es agua pasada. Y es una leyenda urbana, realmente fue otra cosa, ya lo contaré algún día", respondió el presentador, momento en el que Irma Soriano, presente en plató, le dijo que el otro día, en Supervivientes, le dieron la oportunidad de contarlo.